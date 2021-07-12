"Все случилось внезапно": в Херсоне 12-летняя девочка умерла во время операции

В связи со смертью ребенка в полиции открыли уголовное производство.
В Каховке Херсонской области во время операции умерла 12-летняя девочка. Ей внезапно стало плохо в ЛОР-кабинете.
Как сообщает местное издание newday.kherson.ua, девочке делали трахеостомию - заменяли специальную трубочку в дыхательной системе.
По словам, медсестры Каховской ЦГБ Анна Гарькава, операцию девочке с ДЦП проводили в ЛОР-кабинете в поликлиническом отделении ЦГБ.
"Когда девушка потеряла сознание, вызвали экстренную медицинскую помощь. Она прибыла довольно быстро. Девочке делали искусственное дыхание, непрямой массаж сердца", - рассказала Гарькава.
В Нацполиции в Херсонской области подтвердили информацию о смерти ребенка. Правоохранители открыли производство по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).
"Сейчас ведутся следственные действия, ждем заключение эксперта", - говорится в сообщении.
Напомним, в Запорожье атаковали здание инфекционной больницы. Родственники умершего в медучреждении пациента, который болел коронавирусом.
Люди начали бить стекла и проклинали врачей. Это случилось в ночь с 10 на 11 июля возле запорожской Областной инфекционной больницы группа родственников одного из пациентов устроила дебош.
Они кричали, били стекла и проклинали медиков.
Как сообщают очевидцы, родственники штурмом пытались взять больницу, кричали, выламывали двери и били окна.
Отмечается, такую реакцию у людей вызвала смерть ближайшего родственника.