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"Все случилось внезапно": в Херсоне 12-летняя девочка умерла во время операции

12 июля 2021, 19:29
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В связи со смертью ребенка в полиции открыли уголовное производство.

Больница
Девочка скончалась внезапно / pixabay

В Каховке Херсонской области во время операции умерла 12-летняя девочка. Ей внезапно стало плохо в ЛОР-кабинете.

Как сообщает местное издание newday.kherson.ua, девочке делали трахеостомию - заменяли специальную трубочку в дыхательной системе.

По словам, медсестры Каховской ЦГБ Анна Гарькава, операцию девочке с ДЦП проводили в ЛОР-кабинете в поликлиническом отделении ЦГБ.

"Когда девушка потеряла сознание, вызвали экстренную медицинскую помощь. Она прибыла довольно быстро. Девочке делали искусственное дыхание, непрямой массаж сердца", - рассказала Гарькава.

В Нацполиции в Херсонской области подтвердили информацию о смерти ребенка. Правоохранители открыли производство по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

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"Сейчас ведутся следственные действия, ждем заключение эксперта", - говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье атаковали здание инфекционной больницы. Родственники умершего в медучреждении пациента, который болел коронавирусом.

Люди начали бить стекла и проклинали врачей. Это случилось в ночь с 10 на 11 июля возле запорожской Областной инфекционной больницы группа родственников одного из пациентов устроила дебош.

Они кричали, били стекла и проклинали медиков.

Как сообщают очевидцы, родственники штурмом пытались взять больницу, кричали, выламывали двери и били окна.

Отмечается, такую реакцию у людей вызвала смерть ближайшего родственника.

Херсонская область новости Украины больница
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