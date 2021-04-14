Встреча Кулебы и Блинкена: в Госдепе США раскрыли подробности

В Госдепе США раскрыли подробности встречи Энтони Блинкена и Дмитрия Кулебы / Фото twitter.com/DmytroKuleba

Во время встречи в Брюсселе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили российскую агрессию. Глава Госдепа заверил Украину в дальнейшей поддержке. Также стороны затронули тему строительства газопровода Северный поток-2.

Как сообщается на сайте Госдепа США, Блинкен подтвердил неизменную поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии.

Госсекретарь также выразил обеспокоенность в связи с умышленными действиями России, направленными на эскалацию напряженности с Украиной, в том числе благодаря агрессивной риторике и дезинформации, нарушению режима прекращения огня, а также движению российских войск в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины.

Блинкен и Кулеба обсудили важность продвижения верховенства права и экономических реформ для укрепления украинских институтов, поддержки усилий в борьбе с коррупцией, антикоррупционных усилий, а также ее стремление к евроатлантической интеграции.

Кроме того представитель Госдепартамента на брифинге сообщил, что ситуация со строительством газопровода Северный поток – 2 также была в числе тем, которые Блинкен и Кулеба обсуждали на встрече в Брюсселе. Сообщается, что Киев выразил беспокойство относительно строительства газопровода. В стою очередь, госсекретарь отметил, что США продолжают объяснять Германии и России, что считают СП-2 "плохой идеей, наносящим ущерб проектом".

Напомним, 13 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках рабочего визита в штаб-квартиру НАТО встретился в Брюсселе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"Хорошая встреча в Брюсселе с коллегой и другом @SecBlinken на фоне опасного стягивания войск и воинственной риторики со стороны РФ", - написал Кулеба в Twitter.

"Необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации, в частности, четко объяснив РФ, что цена за всяческую новую военную авантюру будет для нее слишком высокой", - заявил Кулеба.

Как сообщал Главред, 1 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первый разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. По словам главы укрианского внешнеполитического ведомства, стороны подтвердили важность стратегического партнерства между Украиной и США и будут делать его более амбициозным.

31 марта Кулеба также провел телефонный разговор с Блинкеном. По его словам, он говорил с главой американского Госдепа о том, что Россия обостряет ситуацию с безопасностью на Донбассе и в Крыму.