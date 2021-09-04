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Встреча Зеленского и Байдена: эксперт назвал плюсы и минусы саммита

4 сентября 2021, 02:34
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Владимиру Зеленскому за этот визит в Вашингтон можно поставить "три с плюсом". В ближайшее время отношения со Штатами останутся такими, какими они есть сейчас.

Зеленский, Байден
Зеленский и Байден провели встречу в Вашингтоне / Фото president.gov.ua

1 сентября в Вашингтоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал результаты саммита и назвал положительные моменты.

Во-первых, по его словам, хорошо, что встреча Байдена и Зеленского все же состоялась несмотря на отсрочки. Во-вторых, лидеры разговаривали два с половиной часа, а это значит, что встреча не была простой формальностью.

"В-третьих, Байден публично не заявил о Минских соглашениях. Это говорит о том, что все попытки России продавить свою повестку дня не увенчались успехом. Ведь после встречи в Женеве Путин заявил о том, что Байден якобы поддерживает Минские соглашения (в российской интерпретации), а Байден на своей пресс-конференции это также упомянул, чем вызвал шквал критики конгрессменов и других чиновников, которые заявили, что Путин тогда получил от Байдена все, что хотел. И в этом случае отсутствие каких-либо упоминаний указывает на то, что все попытки закончились ничем", - сказал Загородний в комментарии Главреду.

Эксперт добавил, что в Кремле недовольны тем, что Байден не потребовал от Зеленского немедленного исполнения политической части Минских соглашений, чего пытается добиться РФ.

"Со временем будет видно, о чем еще договаривались лидеры двух стран, потому как для Украины критическим был вопрос гарантий безопасности – это и вооружение, и какие-то оборонные программы, которые близки к получению статуса союзника вне НАТО, так как пока мы этого не увидели. И это будет заметно, в том числе, и по дальнейшей позиции Соединенных Штатов по Северному потоку-2, так как будет понимание того, сумел ли Зеленский донести до них мысль о том, что газопровод представляет опасность для всей Европы", - считает эксперт.

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"Зеленскому за этот визит можно поставить "три с плюсом". Вполне вероятно, что в ближайшее время отношения со Штатами останутся такими, какими они есть сейчас. Прорывы, в первую очередь, возможны в оборонной сфере (что сейчас главное для нас). Ведь по большому счету, эта поездка была ознакомительной, во время которой президенты посмотрели друг на друга и лично познакомились, а потому ожидать от нее другого исхода даже не приходилось", - резюмировал Загородний.

Встреча Зеленского и Байдена - о чем ранее писал Главред:

1 сентября Владимир Зеленский провел первую личную встречу с президентом США Джо Байденом. По его словам, переговоры были продуктивными, но "не всегда в солнечной атмосфере". Президент Украины назвал их "мужским разговором" и раскрыл детали.

Отметим, лидеры государств перед началом встречи выступили с короткими речами перед прессой, но по итогам переговоров совместной пресс-конференции Зеленского и Байдена не было.

Украина и Соединенные Штаты Америки сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между государствами. Партнерство будет охватывать ряд важных сфер.

2 сентября глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена Штаты подтвердили, что готовы участвовать в переговорах по Донбассу в "нормандском формате". При этом вопрос о замене или отказе от "минского формата" во время встреч в США не обсуждался.

В свою очередь, советник председателя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что стороны договорились о модернизации Минских соглашений через изменение или добавление стратегических вопросов, которые полностью изменят их повестку. Он добавил, что глава ОП Ермак придерживается требований Копенгагенской конвенции, которые не позволяют озвучивать содержание официальных переговоров до окончательного решения вопроса.

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Владимир Зеленский Джо Байден Тарас Загородний новости Украины
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