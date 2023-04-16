УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ без решающего преимущества могут пойти в контрнаступление и разбить оборону РФ – FT

Алексей Тесля
16 апреля 2023, 14:53 обновлено 16 апреля, 14:58
260
РФ уже потеряла почти в два раза больше людей, при этом ВСУ лучше оснащены и обучены.
ВСУ, войска РФ
ВСУ готовятся к контрнаступлению / Коллаж 93 ОМБр, Минобороны РФ

Из-за отсутствия преимущества в воздухе планируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины может столкнуться с серьезными трудностями.

Еще одним фактором является готовность оккупантов РФ к ответным действиям украинских сил, пояснили американские аналитики. Об этом пишет Financial Times.

Соотношение сил сторон

Эксперты говорят, что с украинской стороны в контрнаступательных действиях могут участвовать около 35 тысяч солдат, усиленных западными боевыми танками.

видео дня

Они будут противостоять более чем 140 тысячам вражеских солдат на 950-километровой линии фронта.

При этом разделять эти два войска будет смертоносная полоса препятствий из мин, земляных сооружений и танковых заграждений, установленных русскими.

Уточняется, что Россия потеряла почти в два раза больше людей после полномасштабного вторжения, согласно западным оценкам. Кроме того, украинские войска лучше оснащены и обучены, чем их противники.

В чем сложность планируемого контрнаступления

Подчеркивается, что операции по прорыву исключительно сложны, поскольку требуют синхронной работы всех военных подразделений - от артиллерии и танков до сбора разведданных и инженеров.

Еще одна сложность - отсутствие у украинцев превосходства в воздухе. Аналитики уверены, что ВСУ не хватает решающего воздушного прикрытия, чтобы остановить атаки российских истребителей, которые могут атаковать западную технику.

"Классический подход в сухопутном наступлении заключается в том, чтобы прорваться в тыл противника, на одном участке или нескольких, и нанести концентрированный удар по центру тяжести противника. Успешные примеры без превосходства в воздухе редки", — говорит Бен Барри, бывший командир британского бронепехотного батальона.

Аналитики уверены, что самое сложное - синхронизировать действия различных частей, а армия Украины, хотя и умела проводить маневры небольшого масштаба, имеет ограниченный опыт общевойсковых операций такого масштаба.

Вероятное направление удара ВСУ

Подчеркивается, что одним из стратегически важных для России районов является Мелитополь, расположенный вблизи Азовского моря.

При этом российская армия, осознавая риск, уже подготовила в этом регионе линии обороны. Они обычно состоят из минного поля, за которым следуют линии бетонных столбиков пирамидальной формы, называемых "зубами дракона", чтобы замедлить движение механизированных частей. За ними располагается еще одно минное поле, еще через 400 м - линия траншей и блиндажей, а через 500 м - противотанковый ров.

По словам Барри, сначала нужно расчистить минную полосу для прохождения танков и техники, потом – уничтожить "зубы дракона", возможно, с помощью танков, оснащенных плугами, а в конце – пройти рвы с помощью специального оборудования для создания мостов.

Бывший офицер британской армии Глен Грант добавил, что если украинское наступление будет жестким и быстрым, фронт расшатается, россияне побегут и оборонительные сооружения станут бесполезными.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

Больше новостей:

ВСУ война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

ВСУ без решающего преимущества могут пойти в контрнаступление и разбить оборону РФ – FT

ВСУ без решающего преимущества могут пойти в контрнаступление и разбить оборону РФ – FT

14:53 Украина
"Меньше, чем жертв землетрясения в Турции": Резников откровенно рассказал о потерях ВСУ на войне

"Меньше, чем жертв землетрясения в Турции": Резников откровенно рассказал о потерях ВСУ на войне

13:41 Украина
Число жертв ракетного удара РФ по Славянску выросло, под завалами могут быть еще три человека

Число жертв ракетного удара РФ по Славянску выросло, под завалами могут быть еще три человека

13:24 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:50

Удары по мосту, кораблям и складам РФ: Чубаров назвал сценарий освобождения Крыма

15:32

"Дойдет ли до унитазов, мы еще не знаем": войска РФ готовятся мотать из Энергодара – мэр

15:20

Вкус будет непревзойденным: удивитесь, в какую воду нужно класть макароныВидео

14:53

ВСУ без решающего преимущества могут пойти в контрнаступление и разбить оборону РФ – FT

14:46

Продюсер шоу "Голос країни" и "Танці з зірками" совершил каминг-аут

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:13

"Сомневались, что вернемся домой": Резников рассказал о переговорах с Россией в БеларусиВидео

14:03

"Робота кожей обтянули": пасхальное фото Аллы Пугачевой вызвало споры в Сети

13:57

"Живут по догме не провоцировать РФ": Резников объяснил, почему Запад сомневается в передаче Киеву оружияВидео

13:41

"Меньше, чем жертв землетрясения в Турции": Резников откровенно рассказал о потерях ВСУ на войнеВидео

Реклама
13:40

Какое животное вы увидели первым: быстрый тест расскажет о нюансах вашего характераВидео

13:24

Число жертв ракетного удара РФ по Славянску выросло, под завалами могут быть еще три человека

13:23

"Переоценили свои силы": Запад не поставит Украине оружие в запланированные даты – нардепВидео

13:07

"Тебе электронная повестка быстрее придет, Эдик": россияне назвали сроки возвращения РФ на ОИВидео

12:22

Может "съесть" красоту и принести беду: почему нельзя брать чужие зеркала

12:18

Когда закончатся дожди и холодина в Украине: синоптики показали карту и назвали дату потепленияВидео

12:16

София Ротару на Пасху обратилась к фанатам на украинском языке

11:46

Новый рецепт знаменитого салата, который обожают все: всего 2 ингредиента сделают блюдо королевскимВидео

11:43

Войска РФ опасаются контрнаступления ВСУ в районе Бахмута и бросают в город ВДВ – ISWВидео

10:57

"Нужно, чтобы Украина была вооружена до зубов": Ходжес дал прогноз о завершении войны в УкраинеВидео

10:53

Пасха 2023: 10 самых строгих запретов в большой праздник - приметы 16 апреляВидео

Реклама
10:33

Санкции нанесли удар по России, оккупантам не хватает техники для войны с Украиной – Минфин СШАВидео

09:57

Нанесут ли русские новый массированный ракетный удармнение

09:50

Война закончится только после того, как Путина не будет - РозумныйВидео

09:49

Украине для победы нужны F-16, ожидаем хороших новостей по итогам Рамштайн-11 – ИгнатВидео

09:14

РФ ударила ракетами по школам и больнице в Николаевской области, погибли два подростка

08:49

Гарантии безопасности Украине до вступления в НАТО: Зеленский призвал Альянс к решительностиВидео

08:41

"Сатана первым заходит в храм, где бога нет": Путин с массовкой пришел на пасхальную службуВидео

07:56

ВСУ уничтожили вражеский штурмовик Су-25 за миллионы долларов

07:24

В ночь перед Пасхой оккупанты совершили массированную атаку на Запорожскую область: что известно

06:38

Когда ждать контрнаступления ВСУмнение

04:30

У Путина есть две цели после Украины: эксперт назвал вероятных жертв агрессии РФ

04:30

"Дадут одну винтовку на двоих": Жданов объяснил, как дальше будет воевать РоссияВидео

03:30

Вы будете удивлены: как по месяцу рождения определить точную жизненную проблемуВидео

02:15

"Больше не старший брат": эксперт рассказал, как РФ теряет свое влияние на постсоветском пространствеВидео

01:35

Жданов спрогнозировал, могут ли русские своими ударами повредить транспортной системе УкраиныВидео

00:05

Что нужно Украине для достижения слома на поле боя в 2023 году: Резников раскрыл подробности

15 апреля, суббота
23:25

Ходжес рассказал, может ли преемник Путина превзойти нынешнего главу КремляВидео

23:22

Голова начнет болеть прямо на Пасху: Украины накрывает магнитная буряВидео

22:52

В сети показали жутко заброшенную могилу ЧапкисаВидео

22:03

В ход пошла конница: Жданов рассказал, как россияне транспортируют оборудование на фронтВидео

Реклама
21:51

"Мне теперь только в армию": оккупанты в один момент унесли жизни у жены и дочери спортивного врачаВидео

20:55

"В самое сердечко": девочка из Мариуполя вручила трогательный подарок невесте погибшего Да ВинчиВидео

20:22

Скандал набирает обороты: Эллерт жестко ответил Мишиной после слов об "унижениях"Видео

19:37

Что должно быть в гардеробе весна 2023: 8 модных вещей, которые подчеркнут ваш хороший вкус

19:24

От советского оружия Украина не отказывается: Резников назвал приоритеты перед "Рамштайн-11"Видео

19:20

Суицидники сделали свой выбормнение

19:16

"Украинские заложники" и сгоревший самолет: что происходит в Судане после попытки переворотаВидео

18:56

Оборонял "дорогу жизни" под Бахмутом: на Полтавщине попрощались с 34-летним "Волком Да Винчи"Видео

18:30

Когда есть сало утром или вечером: неожиданный вердикт удивит веганов и порадует гурманов

17:47

"30 человек сразу разорвало": в Казани прогремел взрыв в районе танкового полигонаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять