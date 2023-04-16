ВСУ без решающего преимущества могут пойти в контрнаступление и разбить оборону РФ – FT

РФ уже потеряла почти в два раза больше людей, при этом ВСУ лучше оснащены и обучены.

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ВСУ готовятся к контрнаступлению / Коллаж 93 ОМБр, Минобороны РФ

Из-за отсутствия преимущества в воздухе планируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины может столкнуться с серьезными трудностями.

Еще одним фактором является готовность оккупантов РФ к ответным действиям украинских сил, пояснили американские аналитики. Об этом пишет Financial Times.

Соотношение сил сторон

Эксперты говорят, что с украинской стороны в контрнаступательных действиях могут участвовать около 35 тысяч солдат, усиленных западными боевыми танками.

видео дня

Они будут противостоять более чем 140 тысячам вражеских солдат на 950-километровой линии фронта.

При этом разделять эти два войска будет смертоносная полоса препятствий из мин, земляных сооружений и танковых заграждений, установленных русскими.

Уточняется, что Россия потеряла почти в два раза больше людей после полномасштабного вторжения, согласно западным оценкам. Кроме того, украинские войска лучше оснащены и обучены, чем их противники.

В чем сложность планируемого контрнаступления

Подчеркивается, что операции по прорыву исключительно сложны, поскольку требуют синхронной работы всех военных подразделений - от артиллерии и танков до сбора разведданных и инженеров.

Еще одна сложность - отсутствие у украинцев превосходства в воздухе. Аналитики уверены, что ВСУ не хватает решающего воздушного прикрытия, чтобы остановить атаки российских истребителей, которые могут атаковать западную технику.

"Классический подход в сухопутном наступлении заключается в том, чтобы прорваться в тыл противника, на одном участке или нескольких, и нанести концентрированный удар по центру тяжести противника. Успешные примеры без превосходства в воздухе редки", — говорит Бен Барри, бывший командир британского бронепехотного батальона.

Аналитики уверены, что самое сложное - синхронизировать действия различных частей, а армия Украины, хотя и умела проводить маневры небольшого масштаба, имеет ограниченный опыт общевойсковых операций такого масштаба.

Вероятное направление удара ВСУ

Подчеркивается, что одним из стратегически важных для России районов является Мелитополь, расположенный вблизи Азовского моря.

При этом российская армия, осознавая риск, уже подготовила в этом регионе линии обороны. Они обычно состоят из минного поля, за которым следуют линии бетонных столбиков пирамидальной формы, называемых "зубами дракона", чтобы замедлить движение механизированных частей. За ними располагается еще одно минное поле, еще через 400 м - линия траншей и блиндажей, а через 500 м - противотанковый ров.

По словам Барри, сначала нужно расчистить минную полосу для прохождения танков и техники, потом – уничтожить "зубы дракона", возможно, с помощью танков, оснащенных плугами, а в конце – пройти рвы с помощью специального оборудования для создания мостов.

Бывший офицер британской армии Глен Грант добавил, что если украинское наступление будет жестким и быстрым, фронт расшатается, россияне побегут и оборонительные сооружения станут бесполезными.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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