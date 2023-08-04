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ВСУ близки к тому, чтобы прорвать "линию Суровикина" - Гетьман

Анна Ярославская
4 августа 2023, 02:20
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Первая линия обороны российских оккупантов очень длинная, но прорывать ее на каждом месте нет смысла.
Алексей Гетьман, ВСУ
Алексей Гетьман считает, что ВСУ частично прорвали первую линию обороны оккупантов / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, facebook.com/alexeyhetman

Силы обороны Украины близки к тому, чтобы прорвать первую линию обороны российских оккупантов. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. При этом он призвал подождать официальных данных Генштаба.

По его словам, первая линия обороны, скорее всего, прорвана лишь частично.

"Она очень длинная, но прорывать ее на каждом месте нет смысла. Надо это делать на одном узком участке, причем даже не километры, а метры или десятки метров. Дальше можно двигаться уже по тылам врага. Информация о прорыве линии официально не подтверждается Генштабом и спикерами, потому что требуется определенное время для обнародования точных данных. Также этого может не быть в сводках, чтобы не говорить о наших успехах и не помогать врагу", - объяснил Гетьман.

По словам военного стоит доверять информации, которую распространяют британская разведка, американские разведчики, Институт исследования войне и карта Deep State, где указывается продвижение ВСУ.

"Первую линию, которую еще называют линией Суровикина, полностью мы еще не прорвали, но уже близки к этому", - добавил он.

Смотрите полное интервью Алексея Гетьмана Главреду:

Кто такой Алексей Гетьман

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Что происходит на фронте

2 августа Силы обороны Украины продолжали вести наступательные действия южнее города Бахмут Донецкой области. Российские оккупанты были вынуждены отойти с позиций в районе южнее Андреевки. Об этом говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ.

Также сообщалось, что наступательные действия украинские военные ведут на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на занятых рубежах, наносят значительные потери противнику.

Ранее представитель Генштаба Андрей Ковалев сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины выбили российских оккупантов с позиций под Орехово-Васильевкой на Бахмутском направлении.

Издание New York Times со ссылкой на представителей Пентагона сообщало, что Силы обороны Украины продолжают контрнаступление и главный удар в настоящее время осуществляется на юго-востоке страны. Операция, в случае успеха, может занять от одной до трех недель. При этом другие силы ВСУ остаются в резерве.

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