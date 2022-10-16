ВСУ готовятся к освобождению Запорожья: по оккупантам мощно "прилетает" - Федоров

ВСУ готовятся к деоккупации Запорожской области, уничтожают технику РФ / Коллаж фото УНИАН

Украинские военные готовят оккупированную Запорожскую область к освобождению. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

ВСУ уничтожили склад вражеских боеприпасов вблизи Гуляйполя. В результате этого были ранены более 20 оккупантов. В Токмаке наши защитники "покрошили" 10 единиц военной техники и ранили около 40 военных РФ.

Также "прилеты" были по Пологам - около 30 раненых оккупантов, по Каменке-Днепровской - около 40 раненых оккупантов и 7 единиц уничтоженной техники. Количество погибших пока неизвестно, российское командование пытается это всячески скрыть.

"В районах населенных пунктов Орехов, Конские Раздоры и Токмак, поражено около 100 оккупантов. Среди них более 25 только что мобилизованных. В районе населенного пункта Бердянск уничтожено 4 комплекса С-300", - написал Федоров.

Ракетные обстрелы Запорожья

Напомним, ночью 9 октября российские оккупанты применили тактическую авиацию для того, чтобы нанести ракетный удар по Запорожью. Как сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, по предварительной информации, самолеты выпустили по Запорожью 12 ракет. Большинство из них попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов Запорожья.

Позже стало известно, что враг выпустил по Запорожью в ночь на 9 октября более 20 ракет. Оккупанты применили авиацию и зенитно-ракетные комплексы. Удар по Запорожью был нанесен с временно оккупированных территорий – из районов Мелитополя и Бердянска.

Ночью 10 октября российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Запорожью. Всего было около 10 "прилетов". Был разрушен многоэтажный жилой дом. В результате есть пострадавшие и погибший.

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