УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ качественно контролируют территорию вблизи Северодонецка – разведка Британии

24 мая 2022, 11:10

Отмечается, что российская войска пытаются оцепить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. На данный момент обе оси этой операции разделяют примерно 25 км.

ВСУ, Калашников
ВСУ качественно контролируют территорию вблизи Северодонецка – разведка Британии / коллаж фото ua.depositphotos.com

В Министерстве обороны Великобритании заявили о том, что ВСУ сохраняет контроль над фронтом в районе Северодонецка. Об этом сообщают представители британской разведки.

Вместе с тем, по данным британцев, российские оккупанты добились локальных успехов, сосредоточив в районе артиллерийские подразделения. Далее ‒ враги по-прежнему стремятся оккупировать всю Луганскую область.

Также отмечается, что российские войска пытаются оцепить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. На данный момент северную и южную оси этой операции разделяют примерно 25 километров территории, которые удерживаемой Украиной.

"Хотя сейчас это главное усилие России, эта операция является лишь частью российской кампании по захвату Донбасса. Если линия фронта на Донбассе сдвинется дальше на запад, это расширит пути сообщения России и, вероятно, приведет к тому, что ее силы столкнутся с дальнейшими трудностями с материально-техническим снабжением", – заявили в британской разведке.

Читайте такжеОккупанты штурмуют Северодонецк, но вряд ли возьмут Бахмут – аналитики США

Напомним, ранее российские оккупанты готовят форсирование Северского Донца на участке Дроновка – Белогоровка для подготовки нового наступления, в южной части города Изюм развернули дополнительные подразделения ствольной артиллерии. Сосредотачиваются силы для окружения Лисичанска и Северодонецка с последующим выходом на админграницу Луганской области, говорится в сообщении Генштаба ВСУ 23 мая.

В Институте изучения войны сообщили, что российские войска активизировали наступление в районе Лимана и Авдеевки, враг пытается перерезать украинские линии поставки. При этом российские войска дополнительно усилили артиллерийские удары по Авдеевке.

Другие новости:

Смотрите новости Донбасса онлайн

Автор: Егор Бунин
новости Украины новости Донбасса война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:10

ВСУ качественно контролируют территорию вблизи Северодонецка – разведка Британии

10:56

Протянет еще несколько лет: в ГУР раскрыли страшный диагноз ПутинаВидео

10:31

Бунт в армии РФ: моряки отказываются идти в бой из-за аварийного состояния кораблейВидео

10:24

"Только нашла себя": на Херсонщине оккупанты подло убили молодую учительницу

10:23

Если Запад даст достаточно оружия, ВСУ к июлю перейдут к контрнаступлению – экспертыВидео

Реклама
10:18

Favbet несмотря на войну продолжает работать с гражданами РФ и выплачивать им выигрыши - СМИ

09:59

В РФ заговорили о поиске преемника Путина из-за провала войны в Украине – СМИВидео

09:50

В Чернигове 9-летняя школьница обрезала волосы для помощи ВСУВидео

09:31

Угроза ракетных ударов из Беларуси: агрессоры поставили "Искандеры" в 50 километрах от границыВидео

09:29

Спецслужбы, ВСУ и партизаны в Мелитополе ударили по поставкам оружия на захваченные территории – мэр

09:22

"Второй Мариуполь": Арестович рассказал об опасности, которая нависла над СеверодонецкомВидео

09:16

Пять выводов азиатского турне Джо Байдена: готовиться ли Украине к забытьюмнение

08:59

Британия обсуждает с союзниками отправку военных кораблей в Черное море — TimesВидео

08:50

"Его работа запомнится в истории": главком ВСУ Залужный стал одним из самых влиятельных людей – TIMEВидео

08:31

"Хочу в Украину": на оккупированной Херсонщине пенсионер отшил пропагандистов РФВидео

08:21

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2022: Близнецам – новая работа, Водолеям – важные известия

08:09

Отправили на мины, а потом расстреляли выживших: под Николаевом нашли изувеченные тела гражданскихВидео

07:59

Оккупанты штурмуют Северодонецк, но вряд ли возьмут Бахмут – аналитики СШАВидео

07:33

История с крейсером Москва может повториться: Арестович рассказал о ракетах Harpoon для УкраиныВидео

07:32

Враг окружает Лисичанск и Северодонецк, готовит форсирование Северского ДонцаВидео

Реклама
06:48

Идентифицирован полковник ВС РФ, приказавший обстреливать поселки Харьковщины: он родом из УкраиныВидео

06:28

Братский народ: почему Россия не сможет ничего поделать с интеграцией Польши и Украинымнение

04:40

Украину атакует "ледяной" циклон: синоптик предупредил об аномалии и назвал срокиВидео

04:40

Летняя женская обувь 2022: босоножки и туфли, которые можно носить хоть каждый деньФотоВидео

04:12

Самый вкусный мясной рулет с сыром из лаваша: невероятно простой рецептВидео

04:08

В США предлагают изъять из оборота купюры в $100: хотят обанкротить россиян

03:37

Генерал ВСУ рассказал, какая сложность возникнет при освобождении Херсона

03:26

Надя Дорофеева сверкнула нижним бельем на фото в патриотичных тонах

03:06

Заядлый путинист Охлобыстин назвал Галкина аномалией и мечтает о долгой войне в Украине

02:30

Тамара Гвердцители бежала из РФ из-за войны в Украине

02:05

"Есть проблеск надежды": эксперт объяснил, как изменится РФ после устранения ПутинаВидео

01:53

Внучка Софии Ротару засветила соски во время занятий йогой

01:31

Гороскоп Таро на июнь 2022: Водолеям - происки врагов, Козерогам - одиночество, Рыбам - переменыВидео

01:29

"Шутки и сомнения закончились": Эктор Хименес-Браво взялся за оружиеВидео

00:51

Приметы на 24 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:25

Группа из Кении перепела "Ой у Лузі червона калина"

23 мая, понедельник
23:52

Торнадо и смерчи: летом погода в Украине будет аномальнойВидео

23:47

Могилевская хочет усыновить ребенка: что известно

23:40

"Четыре прилета": оккупанты ударили ракетами по Днепропетровщине

23:17

Зеленский рассказал о "плане Б" на случай его убийстваВидео

Реклама
23:14

"Торгуют честью, чтобы угодить невменяемому правителю": Гребенщиков обругал артистов-фанатов Путина

22:30

Россияне превосходят на Донбассе: Зеленский шокировал заявлениемВидео

22:20

Цены на автогаз зашкаливают: что нужно знать водителям

21:53

Дом украинской дизайнерки в Буче рашисты практически сравняли с землей: "Спасибо, что не сожгли!"Видео

21:47

Не только гречка: Украина осталась без соли из-за войныВидео

21:41

На Луганщине оккупанты обстреляли машину скорой с раненой женщиной

21:34

От чего зависит скорость победы Украины в войне: в Минобороны назвали ключевой факторВидео

21:21

Рашисты жестоко расстреляли сотрудника Запорожской АЭС: мужчину пытаются спасти медики

20:46

Четыре страны призывают Евросоюз отдавать российские активы Украине - ReutersВидео

20:22

"Stop Putin": Оля Полякова зажгла в Нью-Йорке - толпа скандировала антивоенные лозунгиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять