ВСУ качественно контролируют территорию вблизи Северодонецка – разведка Британии / коллаж фото ua.depositphotos.com

В Министерстве обороны Великобритании заявили о том, что ВСУ сохраняет контроль над фронтом в районе Северодонецка. Об этом сообщают представители британской разведки.

Вместе с тем, по данным британцев, российские оккупанты добились локальных успехов, сосредоточив в районе артиллерийские подразделения. Далее ‒ враги по-прежнему стремятся оккупировать всю Луганскую область.

Также отмечается, что российские войска пытаются оцепить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. На данный момент северную и южную оси этой операции разделяют примерно 25 километров территории, которые удерживаемой Украиной.

"Хотя сейчас это главное усилие России, эта операция является лишь частью российской кампании по захвату Донбасса. Если линия фронта на Донбассе сдвинется дальше на запад, это расширит пути сообщения России и, вероятно, приведет к тому, что ее силы столкнутся с дальнейшими трудностями с материально-техническим снабжением", – заявили в британской разведке.

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Напомним, ранее российские оккупанты готовят форсирование Северского Донца на участке Дроновка – Белогоровка для подготовки нового наступления, в южной части города Изюм развернули дополнительные подразделения ствольной артиллерии. Сосредотачиваются силы для окружения Лисичанска и Северодонецка с последующим выходом на админграницу Луганской области, говорится в сообщении Генштаба ВСУ 23 мая.

В Институте изучения войны сообщили, что российские войска активизировали наступление в районе Лимана и Авдеевки, враг пытается перерезать украинские линии поставки. При этом российские войска дополнительно усилили артиллерийские удары по Авдеевке.

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