ВСУ ликвидировала бравого ефрейтора из депрессивной русской глубинки / коллаж фото УНИАН и Иракли Комахидзе

Украинские войны уничтожили очередного оккупанта ‒ ефрейтора Александра Астраханцева, 27-лет от роду. Об этом сообщил в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm и эксперт по работе с открытыми базами данных Иракли Комахидзе.

Астраханцев, несмотря на фамилию, родился вовсе не в Астрахани, а в еще более глубокой провинции ‒ городке Грязовец (Вологодская область). Причем там у него осталась молодая супруга ‒ Валентина Морозова. Комахидзе также показал фото со свадьбы оккупанта.

Местные росСМИ опубликовали некролог (в духе "защищал интересы России и ее народа", "героически погиб"). По их данным, ВСУ ликвидировали оккупантов 29 июля.

Также известно, что на службу в армию оккупантов по контракту Астраханцев поступил сразу после срочной военной службы.

Напомним, Вооруженные Силы Украины ликвидировали оккупанта из Уфы Азата Шакирова. В стране-агрессоре РФ он был известен как DJ Mongol. В России утверждают, что 34-летний Шакиров решил пойти на войну добровольно. Захватчик дослуживал последний месяц контракта в одной из воинских частей специального назначения.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

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