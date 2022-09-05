ВСУ ликвидировали десантника Козлова, который воевал против Украины с первого дня вторжения

В 2021 году после второго курса оккупант бросил учебу в техникуме, потому что очень хотел попасть в армию РФ.
Украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Об этом сообщил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.
Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.
"По данным одного из информационных порталов г. Екатеринбурга 26 августа э. г. в Херсонской области был ликвидирован российский десантник Юрий Козлов из Каменска-Уральского. В "спецоперации" оккупант участвовал с первого дня российской агрессии, был механиком-водителем боевой машины десанта", – написал Иракли Комахидзе.
Известно, что в 2021 году Козлов после второго курса бросил учебу в Каменск-Уральском радиотехникуме, потому что очень хотел попасть в армию РФ.
Как сообщал Главред, в Украине "демилитаризировали" очередного младшего офицера армии РФ. Надир-Шах Акболатов командовал батареей гаубичного артиллерийского дивизиона оккупантов.
Ранее на войне в Украине ликвидирован Никита Сокур - старший сержант российской оккупационной армии из Архангельской области. Он возглавлял метеорологическую службу одной из частей Восточного военного округа.
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