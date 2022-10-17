ВСУ нанесли удары по войскам РФ на Запорожчине: уничтожена техника, ранено более 150 оккупантов

Армия Украины на Запорожчине нанесла урон российским оккупантам / Коллаж УНИАН, Reuters

Подразделения ВСУ нанесли точные удары по позициям оккупационных войск России в Запорожской области. Сокрушена военная техника врага, ранено более 150 российских солдат.

Как сообщает Генштаб ВСУ, силы обороны Украины ударили по позициям концентрации врага и его техники на Запорожчине.

В частности, в Молочанске зафиксировано 30 раненых российских военных.

В Каменко-Днепровской сокрушены 5 единиц вражеской военной техники, около 25 раненых оккупантов.

В Энергодаре до раненых врагов.

До 5 единиц вооружений и военной техники враг потерял в Орехово и Гуляйполе. Ранено до 50 оккупантов.

В Пологах – до 30 раненых, около 7 единиц потерянной захватчиками военной техники.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Армия Украины продолжает контрнаступление в Херсонской области. Ранее в Financial Times предположили, что Херсон может быть освобожден от российской оккупации уже на текущей неделе. Журналисты обратили внимание на призывы оккупантов к "немедленной эвакуации" населения с региона.

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что ВСУ могут освободить Херсон до начала зимы. Впрочем, он не исключает сценария, при котором войска РФ могут ударить на севере, чтобы отвлечь украинские силы от юга. Впрочем, Арестович не верит в успехи оккупантов РФ.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что войска РФ до конца будут держаться за оккупированный Херсон. Они пытаются наладить логистику своей группировки в Херсонской области. Впрочем, долго такая ситуация не продержится. Согласно прогнозу Жданова, до конца октября Украина либо войдет в Херсон, либо освободит город.

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