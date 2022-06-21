ВСУ "нокаутируют" армию РФ и смогут выиграть войну — генерал США

В США спрогнозировали победу ВСУ в войне с РФ / Фото УНИАН

Вооруженные силы Украины смогут победить российских оккупантов "нокаутирующим ударом", заявил отставной генерал-лейтенант армии США Марк Хертлинг.

Как пишет он в своем Twitter, это может наступить после того, как украинские защитники получат достаточное количество западного вооружения.

"Северодонецк, Попасная, Дибровно (возле Изюма), Рубежное, Запорожье – все видели это ударно-контраударное действие. Это боксерский поединок в тяжелом весе. За 2 месяца боев еще не было нокаутного удара. Это наступит, поскольку силы России будут истощены", — уверен высокопоставленный американский военный.

Хертлинг также обратил внимание на то, что армия России продолжает терять личный персонал и часть техники. Украинские силы также терпят потери и устают, но меньше.

Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 33 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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