ВСУ – о ситуации на Херсонщине: войска РФ напуганы, а армия Украины уже контрнаступает

Оккупанты России ведут усиленные обстрелы прибрежной части Херсонской области, поскольку напуганы ожидаемым контрнаступлением ВСУ, сказала Наталья Гуменюк.

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Армия Украины уже контрнаступает, полная фаза наступления начнется в нужный момент - ОК ЮГ / Коллаж УНИАН, 10-я ОГШБр

Оккупационные войска агрессора России усиленно обстреливают прибрежную часть Херсонской области, так как напуганы грядущим контрнаступлением армии Украины. ВСУ уже наступают "небольшими шагами" и в момент, когда будет нужно, наступление украинских войск будет полноценно реализовано. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что российская армия настолько напугана грядущей контрнаступательной операцией, что наносит удары по прибрежной части Херсонщины с целью оказания психологического давления на гражданских лиц и украинских военных.

"К сожалению, они действительно напуганы контрнаступлением настолько, что пытаются просто ковровым способом уничтожить все, что приближается к правому берегу, и очень мощно бьют именно по прибрежным населенным пунктам. Под ударами постоянно находятся Херсонский и Бериславский районы, непосредственно сами города Берислав, Херсон, Кизомис. Они бьют управляемыми авиационными бомбами для того, чтобы психологически давить на людей (гражданское население) и на наши подразделения (Силы обороны Украины). Якобы их мощность настолько велика, что даже попробовать не стоит продвигаться вперед", - объяснила ситуацию Гуменюк.

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По ее словам, оккупанты РФ опасаются контрнаступления украинской армии с любых направлений.

"Несмотря на то, что враг осознает, что форсирование Днепра – это мощная и сложная операция, все равно они опасаются (контрнаступления) со всех направлений - какие бы прогнозы аналитики ни составляли и рассказывали, с какого направления начнется контрнаступление", - уточнила представитель ОК Юг.

Также Наталья Гуменюк подчеркнула, что наступление ВСУ "уже идет небольшими шагами" – мощности российских оккупантов сокрушаются. Полномасштабное контрнаступление начнется "в нужный момент и будет реализовано в полной фазе".

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что ВСУ проведут контрнаступление для освобождения своих территорий, которые оккупировала Россия. По словам главы государства, успех сил обороны Украины зависит от военной поддержки Запада.

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов отметил, что контрнаступление армии Украины приведет к панике в рядах агрессора РФ. По мнению Гаврилова, уже в этом или следующем месяце можно будет увидеть, как произойдут события, которые приведут к краху оккупантов или же экономики России.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что оккупанты РФ будут пытаться остановить контрнаступление ВСУ классической обороной. Оккупанты вырыли окопы и наставили ограждения. Однако Украина и страны-партнеры видят действия россиян и понимают их тактику.

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