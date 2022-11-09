ВСУ показали россиянам, чье Запорожье: для 150 оккупантов прошедшие сутки стали последними

ВСУ, войска РФ / 10-я горно-штурмовая бригада (иллюстративное фото), УНИАН

В Запорожской области ВСУ ликвидировали до 150 захватчиков. Также была уничтожена техника врага.

Как сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ, подтверждено поражение подразделений противника на временно оккупированной территории Запорожской области. 6 ноября уничтожено 15 единиц военной техники разного типа, ранены и убиты до полутора сотен оккупантов.

Также украинские пилоты на протяжении минувших суток нанесли по врагу 18 ударов. Под поражение попали 4 взводных опорных пункта, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции вражеской ПВО.

Также за прошедшие сутки украинские защитники сбили 5 БпЛА "Ланцет" и 4 — "Орлан", а артиллеристы и ракетчики попали в пункт управления и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

Напомним, недавно Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка . Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200 " стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.

Кроме того, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".

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