ВСУ "покрошили" позиции оккупантов в Перевальске: у них много раненных

В местных пабликах сообщают о многих раненных среди оккупантов.
Украинские военные мощно ударили по базе оккупантов в оккупированном Перевальске. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
ВСУ нанесли удар по месту дислокации личного состава РФ.
"Между тем во временно оккупированном Перевальске зафиксирован "хлопок" и задымление. Задымление проходит не на складе БК, а в расположении личного состава. Перевальск в 60 км от позиций ВСУ", — говорится в сообщении.
В местных пабликах сообщают о том, что среди российских военных есть много раненных.
Ранее сообщалось о том, что украинские военные успешно отбили вражеский штурм в районе южной окраины Лисичанска.
На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное.
Смотрите онлайн новости Донбасса
Другие новости:
- "Покрошили" взвод оккупантов: 20-летний боец НГУ рассказал о боях за Северодонецк
- На Донбассе украинская авиация покрошила позиции оккупантов и укрепрайон
- Разведка боем оккупантов потерпела крах: ВСУ "покрошили" ДРГ врага
Автор: Ангелина Подвысоцкая