ВСУ "покрошили" позиции оккупантов в Перевальске: у них много раненных

ВСУ покрошили оккупантов в Перевальске / Фото УНИАН

Украинские военные мощно ударили по базе оккупантов в оккупированном Перевальске. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

ВСУ нанесли удар по месту дислокации личного состава РФ.

"Между тем во временно оккупированном Перевальске зафиксирован "хлопок" и задымление. Задымление проходит не на складе БК, а в расположении личного состава. Перевальск в 60 км от позиций ВСУ", — говорится в сообщении.

В местных пабликах сообщают о том, что среди российских военных есть много раненных.

ВСУ ударили по позициям врага в Перевальске / Скриншот

Ранее сообщалось о том, что украинские военные успешно отбили вражеский штурм в районе южной окраины Лисичанска.

На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное.

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