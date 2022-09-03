ВСУ "покрошили" спецназ РФ: уничтожено подразделение "элитных" войск оккупантов

ВСУ бьют по позициям российских оккупантов / Фото facebook.com/okPivden

С целью поддержки действий наземных группировок украинская авиация за сутки совершила более 5 ударов, в ходе которых была уничтожена боевая техника, средства РЭБ, ПВО и значительное количество живой силы РФ на Донецком и Южнобужском направлениях.

Подразделениями противовоздушной обороны украинских войск на разных направлениях уничтожен один вертолет, три БПЛА и пять крылатых ракет Калибр, говорится в опубликованной в Facebook сводке Генерального штаба Вооруженных сил.

Уточняется, что ракетные войска и артиллерия Сил обороны продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника. Нанесены удары по трем пунктам управления. Уничтожен один объект размещения личного состава противника.

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"Так, в зону поражения попало подразделение российских спецназовцев. Информация по потерям уточняется", - отмечают в Генштабе.

Также уничтожена техника радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, чем значительно снижены возможности противника по ведению наступательных действий.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате многочисленных попаданий обрушился автомобильный мост в захваченной РФ Новой Каховке Херсонской области.

Об этом сообщил независимый расследователь Бенджамин Питтет в сервисе микроблогов Twitter. При этом он также опубликовал соответствующие спутниковые снимки.

Вместе с тем Питтет уточнил, что находящийся рядом железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден.

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