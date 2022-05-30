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ВСУ превратили уникальный российский вертолет Ми-35М за $36 млн в груду металлолома

30 мая 2022, 13:14

Посадка вертолета Ми-35М была очень жесткой. Теперь российская "птичка" уже точно не выполнит ни одну боевую задачу.

Ми-35М
Вертолет Ми-35М превратился в груду металлолома / Фото t.me/Bratchuk_Sergey

Украинские защитники уничтожили уникальный российский вертолет Ми-35М. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Украинские военные завалили уникальный Ми-35М! С автоматом перекоса, как у ударного Ми-28", - написал он в Telegram.

Подробности Братчук не уточнил, но опубликовал яркие фото российского вертолета, который превратился в груду металлолома.

В РФ утверждают, что Ми-35М обладает "высокой боевой живучестью и надежностью".

Ми-35М
Фото t.me/Bratchuk_Sergey
Ми-35М
Фото t.me/Bratchuk_Sergey
Фото t.me/Bratchuk_Sergey

Вертолет Ми-35М - что о нем известно

Ми-24ВМ (Ми-35М, AH-2 Sabre) — российский транспортно-боевой вертолёт круглосуточного применения, разработанный в ОКБ Миля. Серийно выпускается в Ростове-на-Дону на заводе Роствертол холдинга Вертолёты России как на экспорт, так и для нужд Минобороны России.

Предназначен для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе.

Вертолёт Ми-35М имеет улучшенные лётно-технические и эксплуатационные характеристики, чем его "собратья" марки Ми. Может выполнять свои боевые задачи круглосуточно и более эффективно применять все виды вооружения в различных физико-географических условиях, в том числе в условиях высокогорья и жаркого климата.

Ми-35М, в отличие от Ми-24 других модификаций, имеет неубирающиеся шасси, что обеспечивает энергопоглощение при падении и укороченное крыло с двумя, вместо трёх, точками подвески вооружений. Поставлен новый автомат перекоса.

Вертолет Ми-35М
Вертолет Ми-35М / Фото t.me/Bratchuk_Sergey

Вертолёт оснащён современным бортовым радиоэлектронным оборудованием, включающим в себя тепловизионный и телевизионный канал, лазерный дальномер и пеленгатор.

Количество перевозимых в грузовой кабине десантников: 8 человек.

По состоянию на январь 2017 года в России было более 120 единиц вертолетов Ми35-М.

Стоимость одной единицы: $12,5 млн (2008 год) — $36 млн (2013 год).

Как сообщал Главред, украинский пилот в небе над Херсонщиной в бою сбил российский Су-35 за около 100 млн грн и уничтожил позиции врага.

Су-35 пытался убить украинских штурмовиков. Сокрушительный удар военному из "второй армии мира" нанес пилот на МиГ-29, который прикрывал наших защитников.

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