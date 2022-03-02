ВСУ рассказали о фронтовой ситуации и о том, как "прозревают" агрессоры

Бойцы ВСУ / Reuters

Сухопутные войска ВСУ обнародовали оперативную информацию о российском вторжении в Украину по состоянию на вторник,2 марта. Как говорится в сообщении страницы этого вида войск в Facebook, украинские военные по отдельным направлениям начинают перехватывать инициативу у российских оккупантов.

"Враг пытается удержать боеспособность своих подразделений понимая, что "легкой прогулки" не получилось. Он пытается избегать прямых столкновений не только с украинским войском но и гражданскими жителями, блокирующими движение его колонн", — говорят в ВСУ.

Ситуация пока выглядит следующим образом:

На Волынском направлении противник потерял инициативу и активные действия не проводит.

На Полесском направлении российские оккупанты продолжают продвижение в направлении Макаров – Брусилов – Фастов и частью сил – на Киев.

На направлениях на Малин и Ирпень потеряли наступательный темп, понесли значительные потери и остановлены на невыгодных рубежах.

На Чернобыльском направлении враг пытался развить наступление в направлении Демидов и Ирпень, но также потерял наступательный потенциал, остановленный.

В Житомирской области — пытается разместить передовые подразделения в районах населенных пунктов Гореничи, Шпитьки, Петрушки.

Одновременно противник размещает полевые и логистические лагеря в районах населенных пунктов Бородянка, Катюжанка, Гавронщина.

На Северском направлении враг из состава 1 танковой армии и 20 общевойсковой армии ВС РФ, ведущего наступательные действия в направлении Краснограда и Изюма с целью создания условий для окружения группировки объединенных сил, понес потери и остановлен на рубежах Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Черниговском направлении противник остановлен.

На Нежинском направлении – совершил перемещение в направлении Новая Басань, Козелец.

На Донецком направлении противник силами 1, 2 АК и 8 армии основные усилия сосредоточил с целью выхода к административным границам Донецкой и Луганской областей. Цели не достиг, блокировать Мариуполь не смог.

На юге противник предпринимает попытки продолжить наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь.

В Черноморской операционной зоне российские оккупанты продолжают подготовку к проведению морской десантной операции на Черноморском побережье Украины (районы Затока, Одесса). Отмечено развертывание корабельных групп флота в открытом море.

Читайте такжеАрестович обрисовал 4 пути, которые могут прекратить войну с Россией

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что оккупанты РФ замедлили наступление в Украине.

"Были нанесены нанесены авиационные и артиллерийские удары, которые сбили темпы российской операции. Сейчас они восстанавливают потери и никуда не двигаются ",– рассказал он.

Война в Украине - главные новости: