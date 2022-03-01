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Интенсивность ракетных ударов оккупантов РФ снижается – Арестович

1 марта 2022, 12:54

Российские военные использовали две трети своей военной силы, поэтому постепенно интенсивность ракетных ударов будет снижаться, считает Арестович.

Арестович
Алексей Арестович / скриншот

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что интенсивность ударов врага значительно уменьшилась. По его словам, российские военные использовали две трети военной силы.

По мнению чиновника, впоследствии это "традиционное развлечение" оккупантов будет заканчиваться, сказал Арестович в утреннем видеообращении 1 марта.

"Как вы видите снижается интенсивность ракетных ударов, потому что противник использовал по меньшей мере две трети своего ракетного потенциала", – говорит советник главы ОП.

Как сообщал Главред, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что шторм не позволяет высадиться российскому десанту в районе Одессы или Николаева. По его словам, даже погода за Украину.

Также Арестович добавил, что утром 1 марта пригород Киева, который вчера стал "горячей точкой", покрыт туманом и снегом. По словам советника главы ОП, это также не позволяет российским оккупантам начать ежедневный интенсивный штурм столицы Украины.

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