ВСУ разгромили батальон мотострелков РФ и зачистили важный плацдарм на Донбассе

Украинские силы смогли зачистить плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс, сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
При этом в своем Telegram он опубликовал видео с GoPro бойцов 1 роты 1 механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ отметил, что украинские защитники в ходе удачно проведенной операции сумели разгромить третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.
"Прекрасная работа, а также успешная эвакуация раненого. Нашим воинам удалось зачистить плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс", — добавил Сырский.
Смотрите видео - бойцы ВСУ успешно эвакуировали раненого:
Продвижение ВСУ на Донбассе
Ранее командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ полковник Андрей Билецкий сообщил о том, что подразделения украинских сил разгромили оккупантов РФ на Бахмутском направлении.
В результате удачных действий украинских бойцов десятки российских захватчиков уничтожены и ранены, подчеркнул он в Telegram.
Командир 3 ОШБр уточнил, что бойцы 1 механизированного батальона из его бригады разгромили 3-й батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.
Журналисты CNN на днях сообщили, что ВСУ добились успехов в районе Бахмута и разбили там часть российских оккупационных войск.
Однако враг оказал серьезное сопротивление, в результате чего силы обороны Украины понесли потери в военной технике.
Спикер Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый сказал, что армия Украины продвинулась в районе Бахмута. Там продолжаются бои. ВСУ наносят удары по российским оккупантам.
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