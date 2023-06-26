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ВСУ разгромили батальон мотострелков РФ и зачистили важный плацдарм на Донбассе

Алексей Тесля
26 июня 2023, 15:36 обновлено 26 июня, 15:50
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Бойцы ВСУ выбили врага с западного берега канала Северский Донец-Донбасс, рассказал Александр Сырский.
Александр Сырский, ВСУ
Александр Сырский рассказал об удачных действиях подразделений ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, t.me/osirskiy

Украинские силы смогли зачистить плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс, сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

При этом в своем Telegram он опубликовал видео с GoPro бойцов 1 роты 1 механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ отметил, что украинские защитники в ходе удачно проведенной операции сумели разгромить третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.

видео дня

"Прекрасная работа, а также успешная эвакуация раненого. Нашим воинам удалось зачистить плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс", — добавил Сырский.

Смотрите видео - бойцы ВСУ успешно эвакуировали раненого:

Screenshot
Бойцы ВСУ эвакуировали раненого / Скриншот

Продвижение ВСУ на Донбассе

Ранее командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ полковник Андрей Билецкий сообщил о том, что подразделения украинских сил разгромили оккупантов РФ на Бахмутском направлении.

В результате удачных действий украинских бойцов десятки российских захватчиков уничтожены и ранены, подчеркнул он в Telegram.

Командир 3 ОШБр уточнил, что бойцы 1 механизированного батальона из его бригады разгромили 3-й батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.

Журналисты CNN на днях сообщили, что ВСУ добились успехов в районе Бахмута и разбили там часть российских оккупационных войск.

Однако враг оказал серьезное сопротивление, в результате чего силы обороны Украины понесли потери в военной технике.

Спикер Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый сказал, что армия Украины продвинулась в районе Бахмута. Там продолжаются бои. ВСУ наносят удары по российским оккупантам.

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