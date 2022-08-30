ВСУ ударили по фешенебельному яхт-клубу в Новой Каховке: там жило командование оккупантов - Хлань

Украинские военные ударили по яхт-клубу в Новой Каховке, где были оккупанты / Коллаж фото Википедия, Людмила Денисова

Украинские военные продолжают кошмарить оккупантов своими мощными ударами. В этот раз ВСУ обстреляли яхт-клуб в Новой Каховке, где в фешенебельном отеле жило командование российских военных. Об этом заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Также украинские защитники вновь ударили по переправам и Антоновскому мосту.

"Сегодня особенно длинным выглядит список уничтоженной техники россиян. Минус зенитно-ракетная система С-300, танки, гаубицы, Град, Ураган и т. д. Также подтверждена ювелирная отработка по составам оккупантов", — написал Сергей Хлань.

Масштабное наступление ВСУ на Юге

Украинские военные прорвали первую линию обороны под Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Информацию о том, что была прорвана первая линия обороны оккупантов на Херсонщине, также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

Ранее руководитель Объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что наши защитники уже проводят операцию по освобождению Херсона.

В Новой Каховке началась паника среди оккупантов. Из-за контрнаступления ВСУ они включили в городе сирены и объявили эвакуацию с рабочих мест.

Вооруженные силы Украины 29 августа смогли отбить из-под российской оккупации два села возле Херсона и два - возле Высокополья. Как сообщает издание CNN со ссылкой на источник среди военных, операция защитников началась ночью с массированного обстрела российских позиций и тыла.

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