ВСУ уничтожили командира "элитного" отряда спецназа ГРУ России

Уничтожен старший лейтенант РФ Эдуард Норполов, который командовал ротой спецназа.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили командира роты спецназа ГРУ российских оккупантов.
Об этом сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Он также опубликовал фото ликвидированного офицера-рашиста.
По его данным, уничтожен старший лейтенант РФ Эдуард Норполов, который командовал ротой спецназа.
"Командир роты 14 обрспн гру старший лейтенант Норполов Эдуард успешно демобилизирован", - добавил Штефан.
Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.
Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
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