ВСУ уничтожили передовой отряд российских войск под Северодонецком

facebook.com/butusov.yuriy

ВСУ провели успешную контратаку под Северодонецком - уничтожен передовой отряд российских войск.

"Украинская армия эффективно обороняет Северодонецк - ключевой узел коммуникаций на Донбассе. Сегодня в ходе короткой контратаки наши подразделения разгромили передовой отряд противника, уничтожено 3 БМП и два автомобиля", - сообщил журналист Юрий Бутусов.

Силы командования ООС успешно отражают все атаки противника и наносят ему большие потери, добавил он.

facebook.com/butusov.yuriy

Напомним, в результате ракетных обстрелов Винницкого аэропорта пострадавшие и погибшие есть среди гражданских и военных, но местные власти пока не называют количество. Под завалами находятся 6 человек, стало известно во время брифинга местных властей 6 марта.

Также сообщалось, что на одиннадцатые сутки полномасштабной войны России против Украины оккупационные войска не достигли успешного продвижения подразделений. В нарушение Международного гуманитарного права они продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской транспортной инфраструктуры, обстреливать и убивать мирное население.

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