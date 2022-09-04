УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ уже получили стратегическую инициативу, но до перелома в войне далеко – Черник

4 сентября 2022, 16:39

Перелом в войне будет тогда, когда украинские силы ежедневно будут освобождать огромные территории и двигаться вперед на 10-20 километров.

Украинские военные, ВСУ
ВСУ уже получили стратегическую инициативу, но до перелома в войне далеко – Черник/ Генштаб ВСУ

Во время контрнаступления ВСУ на юге украинским военным уже удалось перехватить инициативу, однако о переломе в войне говорить пока рано.

Об этом сказал военный эксперт Петр Черник, пишет 24 канал. Он пояснил, чем отличается инициатива от перелома. В первом случае одна из сторон (теперь уже ВСУ) диктует сценарии ежедневных боев и находится в позиции наступления. Однако это еще не означает больших успехов. А перелом будет тогда, когда украинские бойцы ежедневно будут освобождать огромные территории и двигаться вперед на 10-20 километров.

"Война – это математика. Считается всё, есть специальные формулы для расчетов наступлений, делается расчет сил и средств, то есть людей и всего оружия, ставится стратегическая цель и она реализовывается под определенные даты. Вот это перелом. Он будет тогда, когда с наших фронтов мы будем иметь рапорты – отбили, отбили, отбили", – отмечает Черник.

По словам военного эксперта, ВСУ после того, как получили стратегическую инициативу, начали "затягивать петлю" на шее армии РФ. Однако фронт настолько динамичен, что трудно спрогнозировать, когда же эта удавка затянется.

"До перелома, на мой взгляд, еще довольно далеко. Я не имею стратегического оптимизма что до Нового года, мол, мы выбьем всех наших врагов со всех наших земель. Это произойдет, но надо еще набираться терпеливости", – говорит эксперт.

Он добавил, что противник сейчас пытается давить на ряде направлений, потому что с приближением поздней осени тяжелой технике будет тяжелее двигаться.

Освобождение украинских территорий от оккупантов

Напомним, 4 сентября стало известно, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное неподалеку Славянска.

Также утром этого же дня бойцы ВСУ подняли сине-желтый флаг над поселком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области. Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Известно, что украинские бойцы взяли много пленных при освобождении Высокополья.

Ранее сообщалось, что украинская авиация в субботу, 3 августа, нанесла 24 точных ударов по российским захватчикам на юге. Также сильно ударили по противнику ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ. В результате российское войско потеряло 138 человек личного состава, 31 единицу военной техники и склад боеприпасов. Кроме этого, была поражена паромная переправа близ Берислава.

Читайте также:

война в Украине ВСУ вторжение России контрнаступление ВСУ Петр Черник
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:17

Теперь официально: Дантес признался Даше Кацуриной в любви, а она показала голый зад бывшему

17:11

"Ужасные бои, огромные жертвы и разрушения": экстрасенс назвала самые горячие точки в УкраинеВидео

17:01

"Это полный позор": Королева отличилась странной выходкой в общественном туалете

16:39

ВСУ уже получили стратегическую инициативу, но до перелома в войне далеко – ЧерникВидео

16:25

"Гордость быть украинкой": звезда Playboy Даша Астафьева приняла участие в пикантной фотосессии

Реклама
16:24

Патриарх Кирилл начал угрожать россиянам адомВидео

16:23

"Разрушены все переправы": Гиркин истерит из-за нового зашквара оккупантов на ЮгеВидео

16:18

Приметы на 5 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы в жизнь впустить богатствоВидео

16:16

ВСУ ударами HIMARS отразили наступление РФ, враг будет бороться иранскими беспилотниками – экспертыВидео

15:59

Кофейная гуща и зерна - находка для опытной хозяйки: как их используют в быту

15:48

Температура резко упадет и ударят заморозки: синоптики назвали самые холодные дни

15:45

Стало известно количество "уклонистов" от призыва в Украине: больше всего на ЗакарпатьеВидео

15:31

ВСУ выбили оккупантов из населенного пункта на Херсонщине и взяли много пленныхВидео

15:16

Одетая лишь в ожерелье Шарлиз Терон снялась голышом в рекламе известного парфюма

15:11

Восхитительно простое королевское варенье на зиму за 5 минут: быстрый рецептВидео

15:11

У Путина разразились угрозой по переговорам с ЗеленскимВидео

14:56

В Херсоне новый "прилет": взлетел на воздух склад с боеприпасами оккупантов РФВидео

14:52

Воины ВСУ с боем забрали тело побратима: оккупанты потеряли два десятка человекВидео

14:44

ВСУ сбили российский самолет без единого выстрела

14:35

Контрудар ВСУ: украинская армия освободила населенный пункт под СлавянскомВидео

Реклама
14:19

Заворотнюк призналась, кто ее жених: "Во всех самых сложных ситуациях был рядом"

14:04

Доллар в обменниках может подскочить до 90 гривен: эксперт назвал два условияВидео

14:03

Оккупанты заставляют школьников в Мелитополе фотографироваться с "Путиным"Видео

13:46

Зеленский о помощи Джонсона: ракеты Британии помогли остановить колонны танков войск РоссииВидео

13:19

Станут ослепительно белыми: 3 секрета, как отбелить вещи в домашних условиях

13:11

Николаев сильно сдал на фоне слухов о разводе: в густой шевелюре разглядели плешь

13:09

В Чехии карусель с людьми рухнула с высоты 5-этажкиВидео

13:07

"Давно я так не рыдала": Пугачеву сразила тяжелая утрата

13:00

Гороскоп на завтра, 5 сентября 2022: Львам – опасность, Девам – деньги, Козерогам – непростой разговорВидео

12:53

Украина нуждается в ПВО Запада, но уже сбивает от 50 до 70% ракет РФ – генерал-майор ВСУВидео

12:02

Зеленская - британцам: вы начинаете считать копейки, а мы считаем наши потери

12:01

Путин не собирается останавливать войну против Украины и идти на переговоры с Зеленским – Белый домВидео

12:00

Дантес жестко подшутил над сексуальной жизнью между ним, Дорофеевой и супругами Кацуриными

11:45

Гороскоп на сегодня, 4 сентября 2022: Львам – деньги, Стрельцам – сюрпризы, Козерогам – серьезный разговорВидео

11:39

Долину в непристойном наряде заплевали россияне: "она страшная, старая"

11:37

Фейгин ответил, когда Путин потеряет властьВидео

11:05

На Херсонщине прогремели мощные взрывы, был удар по Антоновскому мостуВидео

10:51

С юбилеем 30 лет девушке – поздравления от всего сердца, стильные открытки и картинки

10:36

6 очевидных признаков влюбленного мужчины после 40 лет

10:29

Россия собралась захватить Донецкую область до 15 сентября: Арестович дал оценку планам оккупантовВидео

Реклама
10:09

Месть за Чечню: на Херсонщине кадыровцы пытаются уничтожить десантников РФ – БратчукВидео

09:51

Россия наступает на двух направлениях в Донецкой области, ВСУ отбивают атаки – ГенштабВидео

09:18

"Конец войны будет тяжелее, чем начало": Арестович предупредил, что Украину ждут тяжелые потериВидео

09:00

Настойка хрена на водке, воде и вине: самые популярные рецепты полезных напитковВидео

08:50

Украина до конца 2022 года может выйти на границы 23 февраля, а в 2023-м вернуть Крым – ХоджесВидео

08:17

Важная "птичка" в херсонском небемнение

08:15

Не массированная атака, а серия небольших боев: контрнаступление ВСУ на юге будет медленным – WSJВидео

07:36

Когда день нефтяника 2022 в Украине: поздравления в прозе и стихах, открытки и картинки

07:32

"Задвохсотили" 138 оккупантов: авиация ВСУ 24 раза ударила по россиянам на югеВидео

06:22

Погоня за головой Путинамнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодня
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять