ВСУ уже получили стратегическую инициативу, но до перелома в войне далеко – Черник/ Генштаб ВСУ

Во время контрнаступления ВСУ на юге украинским военным уже удалось перехватить инициативу, однако о переломе в войне говорить пока рано.

Об этом сказал военный эксперт Петр Черник, пишет 24 канал. Он пояснил, чем отличается инициатива от перелома. В первом случае одна из сторон (теперь уже ВСУ) диктует сценарии ежедневных боев и находится в позиции наступления. Однако это еще не означает больших успехов. А перелом будет тогда, когда украинские бойцы ежедневно будут освобождать огромные территории и двигаться вперед на 10-20 километров.

"Война – это математика. Считается всё, есть специальные формулы для расчетов наступлений, делается расчет сил и средств, то есть людей и всего оружия, ставится стратегическая цель и она реализовывается под определенные даты. Вот это перелом. Он будет тогда, когда с наших фронтов мы будем иметь рапорты – отбили, отбили, отбили", – отмечает Черник.

По словам военного эксперта, ВСУ после того, как получили стратегическую инициативу, начали "затягивать петлю" на шее армии РФ. Однако фронт настолько динамичен, что трудно спрогнозировать, когда же эта удавка затянется.

"До перелома, на мой взгляд, еще довольно далеко. Я не имею стратегического оптимизма что до Нового года, мол, мы выбьем всех наших врагов со всех наших земель. Это произойдет, но надо еще набираться терпеливости", – говорит эксперт.

Он добавил, что противник сейчас пытается давить на ряде направлений, потому что с приближением поздней осени тяжелой технике будет тяжелее двигаться.

Освобождение украинских территорий от оккупантов

Напомним, 4 сентября стало известно, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное неподалеку Славянска.

Также утром этого же дня бойцы ВСУ подняли сине-желтый флаг над поселком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области. Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Известно, что украинские бойцы взяли много пленных при освобождении Высокополья.

Ранее сообщалось, что украинская авиация в субботу, 3 августа, нанесла 24 точных ударов по российским захватчикам на юге. Также сильно ударили по противнику ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ. В результате российское войско потеряло 138 человек личного состава, 31 единицу военной техники и склад боеприпасов. Кроме этого, была поражена паромная переправа близ Берислава.

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