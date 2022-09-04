Стало известно количество "уклонистов" от призыва в Украине: больше всего на Закарпатье

Стало известно количество "уклонистов" от призыва/ УНИАН, Генштаб ВСУ

С начала широкомасштабного вторжения до 30 августа 2022 года в Единый государственный реестр судебных решений было внесено 66 приговоров по уголовным делам, возбужденным в отношении лиц, уклонявшихся от мобилизации.

Все дела были возбуждены по статье 336 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва по мобилизации". Такие данные сообщил Украинский Хельсинский союз по правам человека.

При этом отмечается, что все обвиняемые признали свою вину. В указанных делах нет приговоров, оправдывающих обвиняемых.

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"Рекордсменом" по количеству уклоняющихся от мобилизации, вину которых доказали в суде, является Мукачево в Закарпатской области. Мукачевский горрайонный суд вынес 19 таких приговоров.

Также отмечается, что приговор с "реальным" наказанием в реестре лишь один, все остальные – с испытательным сроком.

Количество приговоров за уклонение от призыва по областям Украины следующее:

Волынская область - 5 приговоров, 1 относительно внутренне перемещенного лица,

Днепропетровская область -7 приговоров, 1 относительно внутренне перемещенного лица,

Житомирская область -1 приговор,

Закарпатская область - 31 приговор, 9 ВПЛ,

Ивано-Франковская область -2 приговора, 1 по ВПЛ,

Кировоградская область - 2 приговора,

Львовская область - 10 приговоров, 2 приговора по ВПЛ,

Полтавская область - 1 приговор,

Ровенская область - 1 приговор,

Сумская область - 1 приговор,

Харьковская область - 2 приговора, оба в отношении внутренне перемещенных лиц,

Черкасская область - 2 приговора,

Черновицкая область - 1 приговор.

Мобилизация в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине расширяют список лиц, имеющих право отсрочки от призыва. Кабинет министров Украины поддержал внесение изменений в механизм бронирования, которым предлагается детализировать перечень лиц, которые могут получить отсрочку от призыва.

Позже стало известно, что в Украине разрешили выезжать за границу еще одной категории мужчин – морякам. Кабмин разрешил покидать страну тем мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах. Также выехать за границу смогут студенты (курсанты), которым необходимо пройти практическую подготовку на судне.

Напомним, в ВСУ сейчас не наблюдается проблем с нехваткой личного состава. Об этом рассказал генерал-майор ВСУ Андрей Ковальчук. Но, по его словам, в случае необходимости в рамках военного положения в ВСУ могут мобилизовать еще около 0,5 миллиона украинцев.

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