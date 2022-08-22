"Если это будет необходимо": генерал ВСУ ответил, скольких еще украинцев могут мобилизовать

Генерал ВСУ ответил, скольких еще украинцев могут мобилизовать / коллаж фото УНИАН

В ВСУ сейчас не наблюдается проблем с нехваткой личного состава. Об этом в интервью западному изданию Tablet рассказал генерал-майор ВСУ Андрей Ковальчук, который занимает пост командующего Оперативного командования "Юг".

"У нас уже мобилизовано полмиллиона человек, и мы можем мобилизовать еще полмиллиона, если это будет необходимо. Что нам сейчас нужно для продолжения операции, так это более тяжелое вооружение", — отметил офицер.

Но, по его словам, в случае необходимости в рамках военного положения в ВСУ могут мобилизовать еще около 0,5 миллиона украинцев.

Военное положение в Украине

12 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине.

15 марта Рада продлила военное положение в стране еще на 30 дней - до 25 апреля.

Напомним, Верховная Рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов.

В мае президент Украины Владимир Зеленский направил в парламент указ о продлении сроков военного положения в Украине еще на три месяца.

15 августа в Украине Верховная Рада продлили действие военного положения и сроки мобилизации почти до конца осени - 21 ноября.

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