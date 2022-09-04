Воины ВСУ с боем забрали тело побратима: оккупанты потеряли два десятка человек

Воины ВСУ с боем забрали тело побратима, нанеся оккупантам сильные потери/ Генштаб ВСУ, скрин

Украинские военные двинулись с боем на российских оккупантов, чтобы забрать тело погибшего побратима.

Защитников Украины не испугало большое количество врагов. Они придумали план, в результате которого удалось нанести большие потери противнику. Об этом рассказал журналист Роман Бочкала в своем Telegram-канале.

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Тело украинского военного, погибшего на одном из направлений фронта, осталось лежать в поле. Украинские воины сделали всё, чтобы забрать его оттуда.

В результате захватчики потеряли восемь человек личного состава погибшими, и еще 11 – ранеными.

Воины ВСУ с боем забрали тело побратима/ Telegram Бочкала

"Эвакуация погибшего побратима. Чтобы забрать тело героя, пришлось уничтожать орков. За время подготовки к выходу в русни 8 – 200, 11 – 300", – написал Бочкала.

Воины ВСУ с боем забрали тело побратима/ скрин

Воины ВСУ с боем забрали тело побратима/ скрин

Ранее сообщалось, что украинская авиация в субботу, 3 августа, нанесла 24 точных ударов по российским захватчикам на юге. Также сильно ударили по противнику ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ. В результате россиское войско потеряло 138 человек личного состава, 31 единицу военной техники и склад боеприпасов. Кроме этого, была поражена паромная переправа близ Берислава.

Напомним, советник председателя ОП Алексей Арестович ранее отмечал, что завершение войны или победа нашего государства может быть сложнее, чем начало. Украина может понести тяжелые потери и освобождение наших территорий может продолжаться долго. Войско, которое наступает, всегда несет большие потери чем то, которое обороняется.

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