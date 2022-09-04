Оккупанты заставляют школьников в Мелитополе фотографироваться с "Путиным / УНИАН

В оккупированном Мелитополе на Запорожье российские захватчики заставляют детей в школах фотографироваться с портретом российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь". Отмечается, что такой инцидент произошел в городе еще в первый день нового учебного года.

В городских школах 1 сентября обучение началось с вводного урока, который оказался просто фонтаном российской пропаганды, которую вылили на головы детям. Школьникам рассказывали чепуху о том, что такого государства, как Украина, якобы вообще не существует. Зато есть Россия.

Видео дня

А уже на перемене маразм оккупантов обострился еще больше – они предложили детям сфотографироваться "на память" на фоне портрета российского диктатора Путина. Многие дети отказались это делать, а уже на следующий день не пришли в школу.

Поскольку дети теперь не хотят ходить в школу, захватчики взялись за их родителей. Они то угрожают им, то пытаются подкупить, предлагая заплатить 10 тысяч рублей, если те приведут своих детей в оккупированные школы.

Ранее Мелитопольский городской голова Иван Федоров рассказал в эфире национального телемарафона, что российские захватчики постоянно крутят ученикам в школах на оккупированных территориях гимн страны-агрессора России. Также там повсюду выставляют российские флаги.

Взрывы в Мелитополе

В оккупированном Мелитополе в Запорожской области 3 сентября прогремело 5 взрывов на аэродроме. Именно там оккупанты пытались расставить свою военную технику.

После этого там прогремело еще несколько взрывов. Точными ударами ВСУ вывели из строя технику врага. Отмечается, что местные жители зафиксировали, как со стороны аэродрома вывозили разбитые военные машины рашистов. Кроме этого, после новой серии взрывов рашисты тащили на лафете второй подбитый вертолет.

Читайте также: