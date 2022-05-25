ВСУ уже в НАТО, а после войны "возьмут власть" – эксперт

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Первые три месяца войны показали консолидацию украинского общества, которая произошла после масштабного вторжения России, заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Наконец в Украине нет пророссийских партий. И даже те, кто симпатизировали пророссийским партиям, теперь поняли, что Россия – это враг", - подчеркнул он на чате в Главреде.

Он напомнил, что на фронте воюют люди всех национальностей, не только украинцы. Вплоть до того, что иногда в одних окопах рядом могут оказаться такие непримиримые враги, как азербайджанцы и армяне.

"Кроме того, меня поразило то, насколько продуктивным институтом стала украинская армия. Вооруженные силы Украины де-факто уже в НАТО. Так или иначе, реформирование Вооруженных сил Украины состоялось, и оно создало боеспособную армию, которая может решать сложные задачи и противостоять существенно превосходящим силам противника. Украинская армия воюет на уровне XXI века, тогда как российская – застряла в прошлом столетии", - отметил эксперт.

Он убежден в том, что ВСУ стали институтом, способным защищать страну: "После нашей победы произойдет интеграция армии в государственные структуры. Во многом наша элита будет армейской, а это люди с совершенно другим мышлением, другими принципами. Например, тупо воровать на таможне, как это делали наши чиновники, уже не получится – новая элита не будет такого допускать".

Аналитик говорит, что боевой дух нашей армии очень высок, что очень впечатляет. Украинская армия очень децентрализирована, что позволяет ей эффективно уничтожать противника.

"Также приятно удивила украинская власть. Несмотря на то, что мы часто ругаем ее, наши институты власти показали свою стойкость и эффективность. Например, местное самоуправление позволило быстро реагировать на события, организовать оборону на местах и т.д. Мэры и депутаты не сбежали: тот же мэр Киева Кличко на месте, мэр Чернигова Атрошенко оставался вместе с людьми в окружении… Даже те мэры, которых подозревали в пророссийскости, остались на месте и противостояли врагу, как могли: тот же Терехов в Харькове, Труханов в Одессе, Вилкул в Кривом Роге. Теперь это люди совершенно другого мышления, другой эффективности управления. Да и народ такого не забывает", - уверен он.

Политолог сказал, что в Украине появилось очень мощное волонтерское движение. Это тоже совершенно другие люди, умеющие решать непростые управленческие задачи по организации сложных логистических процессов. И это тоже будущая элита.

"Украина доказала, что она как государство устроена горизонтально. Так что, когда Россия думала, что как только она ликвидирует высшее руководство Украины, в стране тут же все изменится, и сопротивление украинцев прекратится, она очень ошиблась. Украина как государство доказала свою жизнеспособность при всех недостатках нашего государственного аппарата", - пояснил он.

Эксперт утверждает, что что украинцы в войне с Россией показывают чудеса: "Например, до 24 февраля мы много ругали Укрзализныцю, но во время войны она работает, как часы, и решает все текущие проблемы: проводит эвакуацию граждан, осуществляет перемещение техники, быстро ремонтирует железнодорожное полотно, если его уничтожает противник, и т.д. Банковская система, которую мы тоже много ругали, не рухнула, несмотря на войну. С пинка мы наладили более-менее эффективную логистику на нашей западной границе".

"Все это доказывает, что, если мы и дальше будет реформировать нашу страну в том же духе, то превратимся в очень мощное государство, которое будет определять – не побоюсь этих слов – мировой порядок в ближайшие 50 лет. Об украинцах и подвиге, который они сейчас совершают, еще будут говорить, как минимум, половину века. На украинцев будут ровняться, к ним будут прислушиваться", - добавил Загородний.

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Напомним, ранее Загородний заявил о том, чтио прагматический интерес США в ситуации с поддержкой Украины в войне с РФ состоит в снижении затрат Вашингтона на обеспечение безопасности Европы.

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