ВСУ "вломили" российским оккупантам на двух направлениях: враг считает потери

ВСУ дали отпор оккупантам РФ / facebook.com/GeneralStaff.ua

На Славянском направлении оккупанты РФ пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений в направлении Изюм – Барвенково. Зафиксированы артиллерийские обстрелы и авиаудары врага.

Как говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, украинские воины нанесли потери и отбросили противника назад, при попытке оккупантов продвинуться в направлении Бражевки и Дмитровки Харьковской области.

Вместе с тем на Донецком направлении враг продолжает попытки наступления в направлениях городов Бахмут и Северск.

Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Белогоровка – Григоровка, Золотаровка – Верхнекаменское, Золотаровка – Серебрянка и Лисичанский НПЗ – Верхнекаменское. Успеха не имеет. Боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник обстреливал украинские позиции вблизи Выимки, Берестового, Белогоровки, Покровского, Веселой Долины, Курдюмовки, Травневого и Шумов. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берестово и Покровское.

Украинские защитники отразили вражеский штурм в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС.

На Авдеевском направлении враг активизировал ведение боевых действий. Пытался улучшить тактическое положение на направлении Верхнеторецкое – Каменка, успеха не имел, понес потери и отошел.

Читайте такжеПервыми зайдут ВСУ: у Зеленского раскрыли сценарий освобождения Крыма

Ранее сообщалось о том, что в Харьковской области бойцы разведывательной группы Главного управления разведки Кедр провели спецоперацию по ликвидации российских диверсантов.

В селе Дементиевка Дергачевского района было обнаружено большое подразделение рашистов, размещавшееся в разрушенных зданиях, сообщили в ГУР.

Отмечается, что в результате решительных действий украинских защитников 36 оккупантов были уничтожены. Многие рашисты получили ранения разной степени тяжести.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Читайте еще: