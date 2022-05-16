ВСУ вышли на госграницу на Харьковщине: появилось яркое приветствие Зеленского

Украинские защитники освобождают Харьковщину / Скриншот

Бойцы сил территориальной обороны Харькова оттеснили российских оккупантов на одном из участков линии фронта и вышли к государственной границе Украины в Харьковской области, где восстановили пограничный знак.

Они также записали видеообращение к главе государства, в котором рассказали о зачистке региона от оккупантов.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил бойцов 127-ой бригады территориальной обороны, которые вышли на границу с РФ в Харьковской области.

"Парни! Харьков! 227-ой батальон, 127-я бригада территориальной обороны Украины. Очень вам благодарен от всех украинцев, от себя и моей семьи! Благодарность моя безгранична. Желаю вам всем здоровья, берегите себя. Благодарю вас и ваших родителей. Вы молодцы! И всем таким, как вы, воинам тоже очень благодарен. Слава Украине!", – заявил Зеленский в видеообращении в Instagram.

Ранее сообщалось о том, что в поселке Белогоровка на Луганщине российские оккупанты понесли огромные потери, пытаясь форсировать реку Северский Донец.

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11 мая украинская артиллерия уничтожила российские понтонные мосты. В результате удара потеряла 485 оккупантов и более 80 единиц техники.

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