Потери оккупантов станут тяжелее: Данилов анонсировал "подарки" для россиян

Украинские военные продолжат уничтожать врага и российские объекты. Уже скоро оккупанты почувствуют расширение масштабов и дальности боевой работы. Количество потерь среди российских оккупантов точно увеличится. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Twitter.
Он акцентировал на том, что удары украинскими БПЛА и морскими дронами становятся все более точными. К тому же производители беспилотников совершенствуют тактико-технические характеристики.
"Август стал особенно удачным для украинских охотников. Далее - расширение масштабов, дальности боевой работы, уровня и тяжести российских потерь. Российские цели - это лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом уровне вооружения", - написал Данилов.
Он добавил, что украинские производители оружия станут "одними из основных игроков в мире", ведь их техника прошла уникальное боевое испытание.
Атака кораблей России
Неизвестные дроны атаковали военно-морскую базу России в городе Новороссийск 4 августа. В Минобороны агрессора обвинили в инциденте Киев и заявили о якобы "уничтожении всех дронов огнем с кораблей".
Был подбит большой десантный корабль РФ Оленегорский горняк. Один из отсеков корабля затопило. Он перевернулся на бок, после чего был отбуксирован к берегу.
В ночь на 5 августа неизвестные морские дроны атаковали танкер SIG российских оккупантов в Керченском проливе. Нефтяное судно получило пробоину. По данным журналистов, атака – результате спецоперации СБУ и ВМС ВСУ.
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