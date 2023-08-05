Потери оккупантов станут тяжелее: Данилов анонсировал "подарки" для россиян

В СНБО убеждены, что скоро оккупанты почувствуют расширение масштабов и дальности боевой работы ВСУ.

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Скоро потери оккупантов будут больше / коллаж: Главред, фото: аппарат СНБО Украины, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Украинские военные продолжат уничтожать врага и российские объекты. Уже скоро оккупанты почувствуют расширение масштабов и дальности боевой работы. Количество потерь среди российских оккупантов точно увеличится. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Twitter.

Он акцентировал на том, что удары украинскими БПЛА и морскими дронами становятся все более точными. К тому же производители беспилотников совершенствуют тактико-технические характеристики.

"Август стал особенно удачным для украинских охотников. Далее - расширение масштабов, дальности боевой работы, уровня и тяжести российских потерь. Российские цели - это лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом уровне вооружения", - написал Данилов.

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Он добавил, что украинские производители оружия станут "одними из основных игроков в мире", ведь их техника прошла уникальное боевое испытание.

Скоро потери оккупантов будут больше / фото: скриншот

Атака кораблей России

Неизвестные дроны атаковали военно-морскую базу России в городе Новороссийск 4 августа. В Минобороны агрессора обвинили в инциденте Киев и заявили о якобы "уничтожении всех дронов огнем с кораблей".

Был подбит большой десантный корабль РФ Оленегорский горняк. Один из отсеков корабля затопило. Он перевернулся на бок, после чего был отбуксирован к берегу.

В ночь на 5 августа неизвестные морские дроны атаковали танкер SIG российских оккупантов в Керченском проливе. Нефтяное судно получило пробоину. По данным журналистов, атака – результате спецоперации СБУ и ВМС ВСУ.

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