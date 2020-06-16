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"Сделать город классным": Добкин объявил о походе в мэры Киева

16 июня 2020, 20:12

Легендарный украинский политик Михаил Добкин собрался навязать конкуренцию действующему мэру Виталию Кличко.

Добкин
Михаил Добкин объявил о походе в мэры Киева/ УНИАН

Экс-нардеп и бывший губернатор Харьковской области Михаил Добкин планирует баллотироваться в мэры Киева на будущих местных выборах 25 октября 2020 года.

С таким заявлением он выступил в прямом эфире украинского телевидения.

"Я в последнее время всерьез рассматриваю для себя возможность баллотироваться и побороться с нынешним городским головой Киева (Виталием Кличко ‒ Главред) за этот высокий пост. Потому что то, что происходит с Киевом, мне как жителю Украины не нравится. Моя столица должна быть другой. Более чистой, ухоженной и так далее", ‒ заявил Добкин.

На вопрос ведущего о том, не намерен ли Добкин стать кандидатом в мэры не Киева, но Харькова, экс-депутат ответил отрицательно.

"А в Харькове все в порядке, там мэра менять не надо […] Хочу отремонтировать Киев и сделать его таким же классным, как он был до прихода Кличко", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее источники в окружении президента Владимиру Зеленскому сообщили, что идея выдвинуть на пост мэра Киева на ближайших местных выборах заместителя министра здравоохранения и главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко принадлежит лично руководителю государства.

Михаил Добкин выборы мэра новости Украины новости Киева Виталий Кличко
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