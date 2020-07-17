Парасюк обвинил Верещук в преступлениях на должности мэра Равы-Русской

Владимир Парасюк рассказал правду об Ирине Верещук / Главред

Бывший народный депутат Владимир Парасюк заявил, что кандидат на должность мэра Киева от партии Слуга народа Ирина Верещук ранее занимала аналогиную должность в городе Рава-Русская Львовской области и была причастна к многочисленным коррупционным схемам.

"То, что она вытворяла – в голове не укладывается. Из того, что я могу быстро вспомнить – она фальсифицировала решение горсовета, чтобы выделить землю для своих приближенных. Делала это все нагло, публично и ничего не боялась. Она замешана в вопросах приватизации, с янтарем была связана … в этой ситуации мне жаль только киевлян. Если эти выборы выиграет Ирина Верещук, то Киеву конец", — рассказал в видеозаписи, которую опубликовал на своей странице в Facebook.

Парасюк удивлен, что Верещук стала фаворитом президента Владимира Зеленского и именно он рекомендовал ее кандидатуру на высокий пост. Экс-политик не сомневается, что глава государства находится на "неправильной короткой дороге", которая "закончится для него очень быстро и очень плохо".

"В этой ситуации мне жаль только киевлян. Потому что если эти выборы выиграет Ирина Верещук, то Киеву конец, нашей столице конец. Потому что таки людям плевать на патриотизм, на Украину. Для неё главное только деньги и влияние", — подытожил Парасюк.

Напомним, на праймериз кандидатов на пост мэра Киева победила Ирина Верещук.

Как ранее сообщалось, идея о проведении праймериз кандидатов в мэры Киева во время ближайшего заседания фракции Слуги народа исходила непосредственно от президента Украины Владимира Зеленского.