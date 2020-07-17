УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Парасюк обвинил Верещук в преступлениях на должности мэра Равы-Русской

Экс-политик убежден, что Киеву не нужен такой недобросовестный мэр.

17 июля 2020, 19:25
Владимир Парасюк
Владимир Парасюк рассказал правду об Ирине Верещук / Главред

Бывший народный депутат Владимир Парасюк заявил, что кандидат на должность мэра Киева от партии Слуга народа Ирина Верещук ранее занимала аналогиную должность в городе Рава-Русская Львовской области и была причастна к многочисленным коррупционным схемам.

"То, что она вытворяла – в голове не укладывается. Из того, что я могу быстро вспомнить – она фальсифицировала решение горсовета, чтобы выделить землю для своих приближенных. Делала это все нагло, публично и ничего не боялась. Она замешана в вопросах приватизации, с янтарем была связана … в этой ситуации мне жаль только киевлян. Если эти выборы выиграет Ирина Верещук, то Киеву конец", — рассказал в видеозаписи, которую опубликовал на своей странице в Facebook.

Парасюк удивлен, что Верещук стала фаворитом президента Владимира Зеленского и именно он рекомендовал ее кандидатуру на высокий пост. Экс-политик не сомневается, что глава государства находится на "неправильной короткой дороге", которая "закончится для него очень быстро и очень плохо".

"В этой ситуации мне жаль только киевлян. Потому что если эти выборы выиграет Ирина Верещук, то Киеву конец, нашей столице конец. Потому что таки людям плевать на патриотизм, на Украину. Для неё главное только деньги и влияние", — подытожил Парасюк.

Напомним, на праймериз кандидатов на пост мэра Киева победила Ирина Верещук.

Как ранее сообщалось, идея о проведении праймериз кандидатов в мэры Киева во время ближайшего заседания фракции Слуги народа исходила непосредственно от президента Украины Владимира Зеленского.

новости Украины новости Киева Ирина Верещук Владимир Парасюк
Сейчас вы просматриваете новость «Парасюк обвинил Верещук в преступлениях на должности мэра Равы-Русской». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

20:20
Румыния продлила запрет на въезд украинцев
19:43
Танці з зірками 2020 - назвали партнера Олега Винника Видео
19:25
Парасюк обвинил Верещук в преступлениях на должности мэра Равы-Русской Видео
19:25
Болит спина: когда ваши симптомы могут быть связаны с раком
19:24
Дело Ефремова передали в прокуратуру
19:08
Как избавиться от жира на животе: 2 лучших способа
18:56
Jerry Heil записала клип Блогер для сериала Fake Видео
18:50
Степанов рассказал, будут ли вакцину от коронавируса раздавать бесплатно
18:34
"Тащили врача за рукав": под Львовом родители умершей от Covid-19 девушки обвиняют медиков
18:31
Сбил Януковича яйцом: что известно о новом топ-менеджере Укрзализныци Видео
18:25
Укрзализныця запускает поезда на двух популярных направлениях Видео
18:12
В МВД поменяли правила сдачи экзаменов на водительские права
17:59
Россия прислала на Донбасс бойцов с коронавирусом – разведка Видео
17:58
Секс-эксперт рассказала, почему женщины имитируют оргазм
17:50
Акушерка 2020 - дата выхода, актеры и сюжет Видео
17:43
"Я манал": Бахматов рассказал, почему решил сбежать от Кличко Видео
17:34
НАБУ объявило о подозрении одиозному судье Вовку
17:27
Фигурант скандала с "корабельной сосной" рассмешил Раду, перепутав телефон с микрофоном Видео
17:10
Ветер Любви 2020 - что было в 129 и 130 серии 17-07-2020 Видео
17:06
Новая зараза в Украине: на западе закрыли на карантин целые села Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять