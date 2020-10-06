УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Выборы в ОРДЛО: Зеленский поставил точку

6 октября 2020, 09:55

Президент исключил проведение выборов на Донбассе и объяснил, в чем причина.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы 2020 на неподконтрольных территориях Донбасса не смогут состояться.

Об этом он заявил в интервью изданию Politico Europe.

Глава государства считает, что для проведения выборов должны быть наблюдатели и контроль над границей.

"Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там не будут никогда. С точки зрения безопасности ситуации - не будет свободного доступа для всех партий. А это то, что должно быть. Должен быть свободный выбор народа Украины", - заявил Зеленский.

Президент акцентировал внимание на том, что границу Украины должна контролировать именно украинская власть.

"В одном из "минских" пунктов есть вывод всех незаконных военных формирований с территории. Как их будут выводить, куда они должны выйти... Потом - передача нам контроля над границей", - отметил президент.

Выборы в ОРДЛО - о чем сообщалось ранее:

  • 1 сентября Дмитрий Разумков заявил, что поддерживает проведение выборов на Донбассе, но только в условиях реализации данного процесса под контролем Киева.
  • 9 сентября в СНБО пояснили, почему не назначили выборы в ОРДЛО.
  • 18 сентября стало известно, что в Трехсторонней контактной переговорной группе по Донбассу не готовятся к проведению выборов на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей на 25 октября 2020 года. Как объяснил вице-премьер, замглавы делегации Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Резников, для проведения выборов в ОРДЛО Верховная Рада Украины должна принять специальный закон.
  • В конце сентября спикер парламента Дмитрий Разумков заявил: чтобы провести выборы 2020 на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, нужно внести изменения в постановление о местных выборах в Украине. Однако сделать это невозможно.
Владимир Зеленский выборы в ОРДЛО местные выборы в Украине новости Украины выборы
Сейчас вы просматриваете новость «Выборы в ОРДЛО: Зеленский поставил точку». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:03
Гороскоп для всех на 7 октября: влиятельный благодетель и внушительный успех
10:51
Навальный рассказал, выгодно ли Путину его убийство Видео
10:48
Коронавирус 6 октября: за сутки Covid-19 убил 90 украинцев Видео
10:47
Премьеру Дюны перенесли на 2021 год
10:43
Заявление Шмыгаля о пенсиях - некомпетентность или прямая ложь мнение
10:33
Волчанка: симптомы и причины неизлечимого заболевания Видео
10:26
Генерал из США назвал условия членства Украины в НАТО
10:22
Президент Кыргызстана сделал заявление о событиях в стране Видео
10:15
Вилкул рассказал, что не устраивает его в работе нынешнего мэра Днепра и руководства страны
10:02
Корабль для достройки Северного потока-2 еще раз изменил курс
09:55
Выборы в ОРДЛО: Зеленский поставил точку
09:42
Зеленский рассказал, доволен ли Минским форматом
09:19
Гороскоп для всех на 6 октября: милость судьбы и прощание с партнером Видео
09:10
Семейная жуть - в Киеве мужчина сжег маленького сына
09:05
Американский генерал назвал единственного бенефициара войны в Нагорном Карабахе
08:42
В Минздраве назвали главное условие возврата жесткого карантина Видео
08:40
Если Трамп проиграет выборы, то забаррикадироваться в Белом доме ему не удастся мнение
08:23
Трамп выписался из госпиталя и вернулся в Белый дом Видео
08:22
"Рабы своего желудка" и самые неприхотливые в еде знаки: астролог составил рейтинг обжор
08:17
Названы 10 неожиданных симптомов стресса, о которых никто не говорит Видео
07:58
Стоит ли ослаблять иммунитет из-за Covid-19: врач дала исчерпывающий ответ
07:33
Тихановская призвала ЕС расширить санкции против Беларуси
07:15
"Я горжусь": Приходько без белья показала грудь на пикантном фото
07:07
Протесты в Бишкеке: протестующие освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО, горел Белый дом
06:55
Кейс Лукашенко доказал, что ЕС - сборище неизлечимых импотентов мнение
06:46
Поздравления с Днем ангела Андрея и что подарить Андрею Фото
06:24
Удачная стрижка для объема волос каскад из 80-х снова в моде - фото Фото
05:04
В оппозиции Беларуси объяснили, почему увольняются силовики Лукашенко Видео
04:58
Ученые объяснили, чем опасны для тела татуировки
04:44
Бесподобные платья и юбки стали трендом уличной моды этой осенью - фото Фото
04:30
Локдаун и полная самоизоляция: эксперт оценила риски ужесточения карантина Видео
03:00
Эксперт оценил шансы Киева на реализацию мирного плана по Донбассу Видео
01:39
Ученые доказали новую связь диабета и коронавируса
01:30
Международные эксперты раскрыли новые данные об отравлении Навального Видео
01:05
"Груши выставила": Полина Фаворская разделась для интимного фото
00:27
Что такое наложенный платеж, его цена и зачем он нужен
05 октября, понедельник
23:54
Коронавирус в Украине на 5 октября – поставили еще более 3500 диагнозов Видео
23:30
Больной коронавирусом Трамп похвастался, что его выписывают из больницы
22:57
Врач поведала, кто из женщин легче переносит опасный коронавирус
22:44
США, Франция и Россия сделали новое заявление по Нагорному Карабаху Видео
22:18
На Украину надвигаются мощные ливни: какие области зацепит Видео
21:56
Российский миллиардер призвал Путина вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе Видео
21:53
Как продлить секс: 5 простых способов Видео
21:47
Под Киевом Covid-19 убил директора лицея, где скрывали вирус
21:32
Киев на пороге оранжевой зоны, когда ждать перехода за красную черту – Рубан Видео
21:12
В Киевской области разбился дельтаплан, есть жертвы
20:48
Алиев сделал заявление о новых отвоеванных территориях в Нагорном Карабахе Видео
20:37
На Херсонщине горе-мать утопила своего маленького ребенка
20:36
Заметен у мужчин и женщин: назван сексуальный симптом высокого давления Видео
20:30
Упорно роет дно: курс гривны к доллару установил новый антирекорд Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять