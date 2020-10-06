Выборы в ОРДЛО: Зеленский поставил точку

Президент исключил проведение выборов на Донбассе и объяснил, в чем причина.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы 2020 на неподконтрольных территориях Донбасса не смогут состояться.
Об этом он заявил в интервью изданию Politico Europe.
Глава государства считает, что для проведения выборов должны быть наблюдатели и контроль над границей.
"Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там не будут никогда. С точки зрения безопасности ситуации - не будет свободного доступа для всех партий. А это то, что должно быть. Должен быть свободный выбор народа Украины", - заявил Зеленский.
Президент акцентировал внимание на том, что границу Украины должна контролировать именно украинская власть.
"В одном из "минских" пунктов есть вывод всех незаконных военных формирований с территории. Как их будут выводить, куда они должны выйти... Потом - передача нам контроля над границей", - отметил президент.
Выборы в ОРДЛО - о чем сообщалось ранее:
- 1 сентября Дмитрий Разумков заявил, что поддерживает проведение выборов на Донбассе, но только в условиях реализации данного процесса под контролем Киева.
- 9 сентября в СНБО пояснили, почему не назначили выборы в ОРДЛО.
- 18 сентября стало известно, что в Трехсторонней контактной переговорной группе по Донбассу не готовятся к проведению выборов на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей на 25 октября 2020 года. Как объяснил вице-премьер, замглавы делегации Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Резников, для проведения выборов в ОРДЛО Верховная Рада Украины должна принять специальный закон.
- В конце сентября спикер парламента Дмитрий Разумков заявил: чтобы провести выборы 2020 на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, нужно внести изменения в постановление о местных выборах в Украине. Однако сделать это невозможно.