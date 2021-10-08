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Выгнали из трех маршруток: под Запорожьем водители отказались везти школьницу, требуя COVID-справку

8 октября 2021, 08:42
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Всё из-за новых введенных карантинных ограничений.

Маршрутки
В Мелитополе школьницу не пускали в маршрутку / УНИАН

В Запорожской области, в городе Мелитополь из-за карантинных ограничений трое водителей маршруток отказались везти девочку на учебу. Помочь ребенку согласился лишь четвертый водитель.

О ситуации сообщила в социальных сетях мать несовершеннолетней. Анна Кропивка рассказала, что водители требовали ученический билет или справку из школы. Их у девочки не было, потому что банально не успели сделать и раздать, передает "РИА Мелитополь".

Женщина также отметила, что другие правила водители маршруток без проблем нарушают: берут пассажиров больше положенного, пускают людей без масок и сами их не носят. А вот с ребенком решили быть принципиальными.

"Ребенка выгнали из трех маршруток! И это в 07:40 утра. Холод, ветер. Наплевать! Неужели не видно, что едет ученик? Над девочкой сжалился только четвертый водитель", – написала мать.

Скриншот из Facebook

С 7 октября Запорожская область перешла в оранжевую зону

Напомним, как сообщал Главред, с 7 октября Запорожская область перешла в "оранжевую зону". В Мелитополе запретили проезд в транспорте невакцинированным людям. Для проезда в общественном транспорте, в частности, у школьников должна быть справка из учебного заведения или ученический билет.

Меж тем в городе сложилась критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Больницы заполнены, а пациенты лежат даже в коридорах.

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