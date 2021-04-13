Выпускники школ смогут выбирать форму оценки своих знаний

Выпускникам предоставили право выбора в оценка знаний / REUTERS

Сегодня парламент предоставил право выбора выпускникам по поводу оценки их знаний - нардепы одобрили соответствующий законопроект №5014 во вторник, 13 апреля.

"За" проголосовали 298 парламентариев.

Ожидается, что закон позволит минимизировать риски заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) при оценке результатов обучения учащихся (студентов), которые завершают получение полного общего среднего образования.

Документ предоставляет учащимся (студентам) право выбора вида оценки их результатов обучения путем или годового оценивания, или государственной итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.

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