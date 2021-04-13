Выпускники школ смогут выбирать форму оценки своих знаний

Документ предоставляет учащимся (студентам) право выбора вида оценки их результатов обучения путем или годового оценивания.
Сегодня парламент предоставил право выбора выпускникам по поводу оценки их знаний - нардепы одобрили соответствующий законопроект №5014 во вторник, 13 апреля.
"За" проголосовали 298 парламентариев.
Ожидается, что закон позволит минимизировать риски заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) при оценке результатов обучения учащихся (студентов), которые завершают получение полного общего среднего образования.
Документ предоставляет учащимся (студентам) право выбора вида оценки их результатов обучения путем или годового оценивания, или государственной итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.
ВНО в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Пробное внешнее независимое оценивание в Киеве и Черниговской области перенесли на две недели из-за прекращения движения общественного транспорта в связи с карантинными ограничениями.
- Глава Министерства образования Сергей Шкарлет рассказал о планах уже в ближайшем будущем трансформировать ВНО (Внешнее независимое оценивание) для абитуриентов.
- В Киеве могут изменить график обучения учеников выпускных классов школ, завершив учебную программу в апреле. Последний месяц учебного года май предлагается посвятить подготовке к Внешнему независимому оцениванию (ВНО), сообщили в департаменте образования Киевской городской государственной администрации.
- В департаменте предлагают ревизовать учебные программы и завершить изучение нового материала для выпускников 11-х классов к концу апреля. А в мае учеников предлагается разбить на группы и проводить консультации перед ВНО.
Автор: Екатерина Трохимчук