Выстрел в голову: известного волонтера обвинили в жестком убийстве девушки

Жена Сергея Бутко говорит, что волонтера пытали, поэтому показания вызывают сомнение.
Известного волонтера и музыканта Сергея Бутко на два месяца взяли под стражу в связи с подозрением в убийстве девушки в Голосеевском районе Киева.
На допросе Бутко заявил, что выстрелил в свою знакомую и назвал это несчастным случаем, сообщает Обозреватель.
"На почве вздорности и личной неприязни, я случайно ранил человека", – сказал он.
По словам волонтера, пистолет принадлежал девушке. Оружие он спрятал и поехал домой на такси.
Известно, что погибшая - Раиса Валуйская.
В свою очередь музыкант и волонтер Леся Рой заявила о том, что Бутко пытали, поэтому показания вызывают сомнение.
"В отделении (полиции -ред) пытали - на ноги страшно смотреть, поэтому показания, которые он давал, мягко говоря, сомнительные", - написала она в Facebook.
Резонансное убийство девушки в Киеве: что известно
- В пятницу, 13 ноября, в Голосеевском районе в Киеве убили молодую женщину.
- Тело со следами насильственной смерти обнаружили в Китаевской пустыни возле дома № 60/3 по ул. Ягодной.
- На теле убитой есть огнестрельное ранение – ей выстрелили в висок, на лице было много крови.
- Тело обнаружил случайный прохожий. Он позвонил в полицию и сообщил, что прогуливаясь по лесопарковой зоне нашел девушки без признаков жизни.
Автор: Алексей Тычина