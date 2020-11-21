Выстрел в голову: известного волонтера обвинили в жестком убийстве девушки

Сергей Бутко / Фейсбук С.Бутко

Известного волонтера и музыканта Сергея Бутко на два месяца взяли под стражу в связи с подозрением в убийстве девушки в Голосеевском районе Киева.

На допросе Бутко заявил, что выстрелил в свою знакомую и назвал это несчастным случаем, сообщает Обозреватель.

"На почве вздорности и личной неприязни, я случайно ранил человека", – сказал он.

По словам волонтера, пистолет принадлежал девушке. Оружие он спрятал и поехал домой на такси.

Известно, что погибшая - Раиса Валуйская.

В свою очередь музыкант и волонтер Леся Рой заявила о том, что Бутко пытали, поэтому показания вызывают сомнение.

"В отделении (полиции -ред) пытали - на ноги страшно смотреть, поэтому показания, которые он давал, мягко говоря, сомнительные", - написала она в Facebook.

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