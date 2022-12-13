Вывод войск России на Рождество: Данилов сделал заявление

12 декабря Владимир Зеленский предложил стране-агрессору России начать вывод своих войск на Рождество.

Данилов / Генштаб ВСУ, УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия не согласится на предложение президента Украины Владимира Зеленского.

В эфире телемарафона Данилов отметил, что вывод войск РФ из нашей страны на Рождество будет маловероятным.

"Конечно, на Рождество могут быть какие-то чудеса, но, к сожалению, это не касается России. Мы понимаем, что они никуда не уйдут... Но мы заставим врага покинуть всю нашу территорию, включая Крым", - подчеркнул Данилов.

Заявление Зеленского

Глава Украинского государства Владимир Зеленский предложил стране-агрессору России начать вывод своих войск на Рождество. Он подчеркнул, что таким образом РФ покажет свои искренние намерения. Об этом он заявил во время своего выступления перед лидерами стран G7.

"Если Россия осуществит вывод войск из Украины, то этим будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий. Я надеюсь, что вы поддержите наш призыв, потому что это глобальный интерес и часть нашей формулы мира. Я не вижу причин, почему России не сделать это сейчас, на Рождество. Ответ из Москвы покажет, чего там действительно хотят", – подчеркнул президент Украины.

Читайте также: