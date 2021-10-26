Выживает один из десяти: жуткие фото COVID-реанимации на Закарпатье

Украинцев в очередной раз призывают вакцинироваться / carpathia.gov.ua

Коронавирус в Украине распространяется бешеными темпами - в одной из больниц на Закарпатье лишь один из десяти пациентов, подключенных к ИВЛ, выживает.

Фотографии из COVID-реанимации Центра легочных болезней в Ужгороде, обнародовали в пресс-службе Закарпатской обладминистрации.

"Есть вещи, о которых не хочется знать, на которые трудно смотреть, о которых думаешь, что это никогда не коснется меня. К сожалению, такая ситуация и в других заведениях, где спасают людей от COVID-19", — подчеркнул глава Закарпатской ОГА. Анатолий Полосков

Читайте также"Я такого еще не видел": врач о новой мутации "Дельты", который попал в Украину из БританииНа опубликованных кадрах видно, что все пациенты подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

COVID-реанимация Центра легочных болезней в Ужгороде / carpathia.gov.ua

В обладминистрации также сообщили, что в реанимациях находятся преимущественно невакцинированные люди.

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COVID-реанимация Центра легочных болезней в Ужгороде / carpathia.gov.ua

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 26 октября, коронавирус в Украине диагностировали у 19 120 человек. Из них 1214 детей и 338 медицинских работника. Погибли 734 человека, что стало новым антирекордом смертности от коронавирусной инфекции.

Ранее глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, при каком раскладе в Украине могут ввести общенациональный локдаун. Это может произойти при условии перехода всех регионов в "красную" зону карантина.

В частности, уже в ближайшие дни будет принято решение о переходе еще пяти областей в "красную" зону. Среди них – Львовская, Житомирская и Луганская области. Еще две области Ляшко не назвал.