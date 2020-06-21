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Взрыв в Киеве: женщина из разрушенной квартиры рассказала о спасении сына

Юношу эвакуировали через крышу.

21 июня 2020, 20:21
Квартира Анны полностью разрушена взрывом / Фото: скриншот

Жительница пострадавшей от взрыва многоэтажки в Киеве на улице Соломии Крушельницкой 1/5 рассказала, что ее сыну удалось спастись от смерти вследствие счастливой случайности.

Как сообщает киевлянка по имени Анна, в момент взрыва она отсутствовала, а в квартире остался ее сын.

Женщина пояснила, что ее квартира оказалась полностью разрушена взрывом, не пострадал только пол в кухне. По счастливой случайности юноша как раз варил кашу и находился в том месте, где пол не провалился. Он смог перепрыгнуть и выбраться из ловушки, а потом открыл дверь соседке, которую заклинило в квартире. Она добавила, что потом ее сына и соседку эвакуировали через крышу.

Киевлянка вспоминает, что, когда она утром уходила из квартиры, то запах газа в доме отсутствовал. Женщина уверена, что где-то на 7-м этаже случилась утечка газа и подчеркнула, что не верит в версию со взрывчаткой, так как "дом полностью благополучный, экстремистов в подъезде нет".

Взрыв дома в Киеве

Как ранее сообщалось, в многоэтажном доме на Позняках прогремел взрыв, из-за чего были разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7, 8 этажей. В результате инцидента погибли 2 человека.

Напомним, в Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва. Одна из них - взрывчатка. Об этом на месте событий заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Отметим, жители одного из подъездов в доме, где 21 июня произошел взрыв, еще во вторник вечером чувствовали запах газа и вызвали аварийную службу для выяснения обстоятельств.

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