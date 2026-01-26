Почему 27 января нельзя работать с острыми предметами: какой церковный праздник

27 января в народе рекомендовали избегать работы с ножами, иглами и другими острыми предметами.

https://glavred.info/holidays/pochemu-27-yanvarya-nelzya-rabotat-s-ostrymi-predmetami-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10735460.html Ссылка скопирована

Какой 27 января праздник / Коллаж Главред, фото УП, tatmitropolia

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 27 января

Что можно и нельзя делать 27 января

Приметы 27 января

Во вторник, 27 января, в православном календаре отмечается перенос мощей святого Иоанна Златоустого. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 27 января

Праздник перенесения мощей святого Иоанна Златоуста является одной из важных памятных дат в церковном календаре, посвященных почитанию великого отца церкви, вселенского учителя и блестящего проповедника христианской веры. Это событие напоминает не только об историческом факте возвращения честных мощей святителя в столицу Византийской империи, но и о глубоком духовном примирении, торжестве истины и восстановлении церковной справедливости.

видео дня

Святой Иоанн Златоуст родился около 347 года в Антиохии. Он получил блестящее светское образование, но сознательно избрал путь служения Богу. Известный своей аскетичностью, глубоким знанием священного писания и исключительным ораторским даром, Иоанн получил прозвище Златоуст - за чрезвычайную силу, красоту и убедительность проповедей.

В 395 году он был поставлен архиепископом Константинопольским. В этой роли святитель бесстрашно разоблачал нравственные пороки общества, злоупотребление духовенства и роскошь императорского двора. Именно его принципиальность и верность евангельской истине стали причиной преследований, клеветы и неоднократных ссылок.

После нескольких судов и ссылок святой Иоанн был окончательно выслан в отдаленные местности Малой Азии. Во время тяжелого перехода к месту очередной ссылки он умер в 407 году в городе Команы Понтийские, произнеся перед смертью слова: "Слава Богу всего". Похоронили святителя на чужбине, вдали от Константинополя, где он нес архипастырское служение.

Спустя более тридцати лет после смерти святого Иоанна Златоуста в церковной и общественной жизни империи произошли значительные изменения. Сын императора Аркадия, император Феодосий II, осознал несправедливость, причиненную святителю, и изъявил желание примирить Церковь и императорскую власть с памятью святого.

В 438 году по приказу императора честные мощи Ивана Златоустого были торжественно перенесены из Коман в Константинополь. По церковному преданию, только после искреннего покаяния и просьбы о прощении мощи позволили перенести себя беспрепятственно, что было воспринято как знак прощения святителем своих обидчиков.

Приметы 27 января

Теплая погода - до оттепели и мокрого снега, потепление будет долгим.

Птицы громко поют - на оттепели.

Вьюга в этот день - зима будет суровой и затяжной.

Что нельзя делать 27 января

По давним приметам, 27 января следует вести себя особенно внимательно и сдержанно. В народе рекомендовали избегать работы с ножами, иглами и другими острыми предметами. Считалось, что любая рана или порез в день Иоанна Златоуста является недобрым знаком и может навлечь неприятности, болезни или жизненные испытания.

Что можно делать 27 января

В православной традиции этого дня верующие с особой надеждой обращаются к святому Иоанну Златоусту как к небесному покровителю и молитвеннику перед Господом. В молитвах просят просветление разума, помощи в учении, овладении наукой и словом, а также силы преодолеть душевную печаль, уныние и внутреннее опустошение. Святителя издавна считают покровителем семейного мира, согласия и взаимопонимания между супругами.

Также стоит прочитать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред