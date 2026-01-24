Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Праздники

Почему 25 января нельзя раскрывать свои планы публично: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
24 января 2026, 17:02
58
25 января не рекомендуется раскрывать свои планы перед другими - лучше оставить их в тайне.
Какой 25 января праздник
Какой 25 января праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 25 января
  • Что можно и нельзя делать 25 января
  • Приметы 25 января

В воскресенье, 25 января, в православном календаре день памяти святого Григория Богослова, архиепископа Царьградского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 25 января

Святой Григорий Богослов (329-389), один из трех Великих Каппадокийских Отцов, архиепископ Царьградский, выдающийся богослов и проповедник IV века, оставил незаурядный след в христианской мысли и литургической практике. Его жизнь стала примером непоколебимой веры, высокой нравственной чистоты и богословской глубины, которая до сих пор влияет на православную и католическую традиции.

видео дня

Григорий родился около 329 года в городе Неизвестном в Каппадокии (современная Турция) в богатой и благочестивой семье. Его отец, Григорий, был высокопоставленным государственным служащим, а мать, Наусика, глубоко верующей женщиной. Уже с ранних лет Григорий проявлял чрезвычайную любовь к обучению и духовным практикам.

Его образование включало в себя углубленное изучение философии, риторики и греческой литературы, что сформировало его будущий стиль богословских трудов. Особенно повлияли на него учения Дионисия Ареопагита и ранних каппадокийских отцов, в частности, Базилия Великого, с которым он позже имел тесное духовное сотрудничество.

Уже в юности Григорий почувствовал призвание к аскетической жизни. Он провел несколько лет в пустынном уединении, занимаясь молитвой и постом, что дало ему глубокое понимание духовной жизни. Именно в этот период он получил прозвище "Богослов" за дар выражать сложные истины о Боге на понятном, одновременно чрезвычайно глубоком языке.

В 361 году Григорий принял священство и начал активно заниматься пастырской деятельностью, а затем проповеднической деятельностью в Константинополе. Его речи, полные философской глубины и богословской точности, быстро обрели популярность среди христианской общины.

В 380 году Григорий Богослов был избран архиепископом Константинополя. Этот период был очень сложным: город и Церковь оказались под влиянием арианских ересей, отрицавших полноту божественной природы Христа. Григорий активно боролся за православное учение о Троице, проповедуя истину и защищая церковь от ложных доктрин.

Несмотря на огромные трудности, включая изгнание и преследования, его авторитет среди духовенства и верующих только возрастал. Он известен своей милосердной опекой над бедными и отверженными, поддержкой сирот и бедных, а также глубоким духовным наставничеством для священников и монахов.

Григорий Богослов оставил после себя многочисленные толкования священного писания, богословские трактаты и проповеди. Особенно известны его произведения о пресвятой Троице, где он освещает единство и различие божьих лиц, а также трактаты о сакраментальной и духовной жизни.

Его богословские достижения имели огромное влияние на Вселенские соборы IV-V веков, закрепляя православное учение о природе Христа и Святого Духа. Кроме того, его литургические тексты и проповеди все еще используются в православном богослужении.

Приметы 25 января

  • Какая погода в этот день, такова и весна будет.
  • Сильный ветер - летом будет ураган и непогода.
  • Теплый день - будет раннее потепление в феврале; холодный - лютый будет морозный.

Что нельзя делать 25 января

В народных поверьях в этот день не советуют хвастаться своими достижениями или добрыми поступками. Особо осторожными следует быть в словах: даже случайно сказанное может воплотиться в реальность. Не рекомендуется также раскрывать свои планы перед другими - лучше оставить их в тайне.

Что можно делать 25 января

25 января люди обращаются к святому Григорию с молитвами в трудные моменты жизни, прося об укреплении здоровья, духовной стойкости и помощи в воспитании детей. Верили, что святой способствует и материальному благополучию тех, кто добросовестно трудится.

