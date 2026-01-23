Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 24 января нельзя стричь волосы и ногти: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
23 января 2026, 13:37
59
24 января не рекомендуется стричь волосы и ногти: предки верили, что такие действия могут сказаться на здоровье.
Какой 24 января праздник
Какой 24 января праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 24 января
  • Что можно и нельзя делать 24 января
  • Приметы 24 января

В субботу, 24 января, в православном календаре день памяти святой преподобной Ксении Римлянки. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 24 января

Святая Ксения родилась в Риме в богатой и знатной сенаторской семье. По преданию, при рождении она получила имя Евсевия, что означает "благочестие". Она получила хорошее образование, воспитывалась в атмосфере высокой культуры и достатка, однако с ранних лет проявляла глубокую склонность к духовной жизни, молитве и воздержанию.

видео дня

Когда родители решили выдать ее замуж за влиятельного и богатого супруга, Евсевия поняла, что брак станет для нее препятствием на пути полного служения Богу. Она стремилась сохранить невинность и посвятить свою жизнь Христу.

Чтобы избежать принудительного брака, Евсевия тайно покинула Рим вместе с двумя служанками. Она отправилась по морю на Восток, где поселилась в Малой Азии, в городе Милас (область Кария).

Там она взяла имя Ксения, что в переводе с греческого означает "чужая", "путешественница". Это имя было глубоко символическим: она сознательно избрала путь духовного изгнания, отречения от родины, родного дома и социального статуса ради Небесного Царства.

Святая Ксения основала женский монастырь в Миласе и построила храм в честь святого первомученика архидьякона Стефана. Люди обращались к ней за советом, утешением и поддержкой, и она никому не отказывала, принимая каждого с любовью и кротостью. Святая Ксения отошла к Господу в середине V века. Перед смертью она причастилась.

Приметы 24 января

  • Морозно 24 января - зима еще долго будет держаться, февраль будет холодным.
  • Тепло или оттепель - весна придет рано и будет мягкой.
  • Снег идет густо - на хороший урожай хлеба.

Что нельзя делать 24 января

По народным верованиям, 24 января не стоит браться за тяжелую работу или начинать новые дела - усилия не принесут пользы. Не рекомендуется вязать узлы, стричь волосы и ногти, а также месить полы: предки верили, что такие действия могут сказаться на здоровье.

Что можно делать 24 января

Святая Ксения - покровительница женщин, особенно тех, кто носит ее имя, и искренняя помощница для всех остальных. В этот день православные обращаются к ней с молитвами об исцелении, счастливой семейной жизни, поддержке во время беременности. Народная мудрость советует 24 января совершить добрый поступок: помочь нуждающемуся в поддержке, навестить больных или пожилых людей, дать полезный совет - добро обязательно вернется сторицей.

Также стоит прочитать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Песков выступил с циничным условием по Донбассу перед переговорами в Абу-Даби

Песков выступил с циничным условием по Донбассу перед переговорами в Абу-Даби

13:40Война
Переговоры между Украиной, США и РФ в Абу-Даби уже начались: что известно

Переговоры между Украиной, США и РФ в Абу-Даби уже начались: что известно

13:24Политика
Мирные переговоры в Абу-Даби: в Axios назвали основную тему встречи Украины, РФ и США

Мирные переговоры в Абу-Даби: в Axios назвали основную тему встречи Украины, РФ и США

11:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – Максакова

Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – Максакова

Будет любовь и хороший доход: какой знак зодиака вздохнет свободней в конце зимы

Будет любовь и хороший доход: какой знак зодиака вздохнет свободней в конце зимы

Последние новости

14:35

"Гоу хом, леди": Леся Никитюк эмоционально высказалась о блэкаутах

14:29

Пять слоев — не выход: как на самом деле нужно одеваться зимой

13:58

Служил пулеметчиком: звезда фильма "Ты—космос" получил особое званиеВидео

13:40

Песков выступил с циничным условием по Донбассу перед переговорами в Абу-Даби

13:37

Почему 24 января нельзя стричь волосы и ногти: какой церковный праздник

Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – МаксаковаПутин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – Максакова
13:33

За годы войны Порошенко по уровню недоверия догнал Бойко и Арестовича - эксперт назвал причины

13:24

Переговоры между Украиной, США и РФ в Абу-Даби уже начались: что известно

13:09

Элиты РФ должны принять решение: Максакова оценила шансы на отстранение Путина

13:08

Брызги сока больше не проблема: блогерша показала, как быстро почистить гранатВидео

Реклама
13:01

Как спасти цветок, который полностью пересох: частые ошибки и решения

12:34

На Ровно надвигается значительное потепление: когда температура поднимется до +4

12:28

Гололед и мелкий снег: какая погода будет сегодня в Харькове

12:15

"Лицо, на которое не могла смотреть": Кухар раскрыла последствия неудачной процедуры

11:54

Мирные переговоры в Абу-Даби: в Axios назвали основную тему встречи Украины, РФ и США

11:54

Могут притягивать бедность: 5 вещей, которые обязательно стоит выбросить из дома

11:53

Казацкое название стер СССР: какой город назывался в честь организатора Голодомора

11:51

Как избавиться от жирных пятен на одежде: дедовский метод, который работает

11:38

Как на "Титанике": Могилевская показала мужа в нежных объятиях

11:14

Евровидение-2026: названы имена ведущих Национального отбора

11:10

Сделать запасы еды и воды или уехать: Кличко обратился к киевлянам с заявлением

Реклама
10:37

В Украине "взялись" за любительницу оккупантов Успенскую - детали

10:37

Света будет еще меньше: какая ситуация с электричеством в Одесской области 23 января

10:36

"Жду от Трампа дату и место": Зеленский готов подписать важный договор

10:33

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Змеям -удача, Собакам - счастливый случай

10:32

Грех ли отказываться от предложения стать крестными: ответ священникаВидео

10:32

"Это не обычная проблема": известная ведущая сказала, как ей удалось сбросить 39 кг

10:11

У Путина есть хитрый план: как РФ может воспользоваться "Советом мира" Трампа

09:56

Трамп одобрил: Путин предлагает внести $1 млрд в Совет мира за счет замороженных активов

09:41

Европа после конфликта с Трампом снова сосредотачивается на Украине – Bloomberg

09:06

Графики не действуют: в ряде областей Украины ввели аварийные отключения

08:52

Гороскоп на завтра 24 января: Водолеям - обида, Овнам - неожиданный поступок

08:29

Враг прорывается в Донецкой области, но ВСУ дают отпор: ISW сообщил об успехе

08:15

Русские мечты об апокалипсисе могли бы быть гораздо изощрённеемнение

08:14

От взрывов "тряслись стены": в Пензе: дроны атаковали нефтебазу и ТЭЦ

07:14

"Российский сценарий": Кремль раскрыл детали новых переговоров по Украине

06:10

Война за Гренландию отменяется: как развернуть Трампа лицом к Украинемнение

06:02

Будет любовь и хороший доход: какой знак зодиака вздохнет свободней в конце зимы

05:45

"Ему 60, это чувствуется": жена Павлика откровенно заговорила о браке с артистом

05:17

Тирамису по-новому: очень простой рецепт пирожных из четырех ингредиентов

04:41

Сладкий феномен 80-х: почему "барбариски" сметали с полок и как их использовали

Реклама
04:30

Успех уже на горизонте: три знака зодиака станут главными счастливчиками недели

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с тортом за 31 секунду

03:39

Можно ли кошкам давать молоко – ветеринар удивила вердиктомВидео

02:53

Как не мерзнуть даже в сильные морозы: проверенные советы от канадцев

01:51

"Он приехал и сказал только одно": Трамп раскрыл детали встречи с Зеленским

00:53

Полесье запускает кадровые изменения: почему клуб отправил ключевого игрока в аренду

22 января, четверг
23:57

Как долго нужно ехать, чтобы аккумулятор зарядился в мороз: эксперты ответили

22:58

Ветеринары объяснили, почему кошки так любят садиться на вещи хозяина

22:50

Свет только на несколько часов: новые графики для Днепра и области на 23 январяФото

22:36

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять