5 очень строгих запретов: что нельзя делать в праздник 27 января

Что можно делать 27 января. Приметы и запреты, которые принесут счастье.

Что нельзя делать 27 января

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день собака ложится на снег

Почему нельзя брать в руки острые предметы в этот день

Что нужно приготовить 27 января

27 января церковь вспоминает перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. Как сообщает Главред, воспитанием и обучением Иоанна занималась его мать. Он изучил философию, риторику, грамоту. В 20 лет он решил принять крещение, а через три года стал чтецом в храме.

После смерти матери Иоанн решил пойти в монахи. Он мог принять архиерейский сан, но отказался и ушел в пустыню на 4 года. Тогда у него ухудшилось здоровье и он вернулся в Антиохию, где был избрал архиепископом Константинополя.

В эти годы Иоанн на собственные деньги содержал несколько больниц и две гостиницы для паломников. Время от времени он сталкивался с гонениями на христиан и даже был отправлен в ссылку. Иоанн умер недалеко от Сухума. Спустя 31 год после смерти были перенесены нетленные мощи святого по распоряжению императора Феодосия II.

Что можно делать 27 января

В этот день можно помолиться. У святого просят помощи и поддержки в момент отчаяния.

В этот день можно приготовить "поминальный" ужин и вспомнить всех покойных родственников. Потом часть угощения нужно отнести на кладбище.

Что нельзя делать 27 января

1. Нельзя 27 января ругаться, ссориться и завистничать. Иначе вы окажитесь в трудном положении.

2. Нельзя 27 января брать в руки острые предметы. Есть большой риск порезаться.

3. Нельзя 27 января делать крупные покупки. Предки верили, что они не принесут радости.

4. Нельзя 27 января кричать на домашних животных. Считается, что тогда в жизнь придут тяжелые испытания.

5. Нельзя 27 января принимать подарки от незнакомцев. Иначе вместе с ним может прийти беда.

Приметы 27 января

Если в этот день собака ложится на снег, то будет вьюга.

Если в этот день запотели окна, то будет потепление.

Если в этот день Луна белого цвета, то будет похолодание.

Если в этот день деревья покрылись инеем, то будет потепление.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

