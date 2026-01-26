"Зачем ты сказал": Денисенко обратилась к Фединчику после разоблачающего интервью

Андрей Фединчик раскрыл, что у Наталки Денисенко были отношения до развода.

https://glavred.info/starnews/zachem-ty-skazal-denisenko-obratilas-k-fedinchiku-posle-razoblachayushchego-intervyu-10735484.html Ссылка скопирована

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

Наталка Денисенко позвонила Андрею Фединчику

Что ответил бывший муж актрисы

Известная актриса Наталка Денисенко рассказала, что звонила своему бывшему мужу, актеру и военнослужащему Андрею Фединчику после его разоблачающего интервью. В комментарии "Ранок у великому місті" звезда раскрыла, что пыталась выяснить мотивы откровений актера.

Ранее Андрей Фединчик дал интервью, в котором намекнул, что его бывшая жена закрутила роман с Романом Савранским еще до развода. Денисенко решила выяснить отношения с экс-супругом и позвонила ему лично.

видео дня

"Нормально отреагировала на интервью. Мы даже после этого созвонились, и я спросила: "Андрей, зачем ты сказал, что у меня были отношения до развода?" Он говорит: "Ну у тебя же были такие близкие душевные отношения, общение близкое", — пересказала их разговор звезда.

Наталка Денисенко - личная жизнь / instagram.com/natalka_denisenko

Наталка утверждает, что не все озвученное бывшим супругом соответствовало действительности. Она отрицает, что изменяла Фединчику, а отношения между ней и Савранским на тот момент были платоническими.

"Я говорю: "Ну это же были не интимные отношения". Он говорит: "А я про интимные отношения ничего и не говорил", — поделилась Денисенко.

Ранее бывший муж Наталки Денисенко утверждал, что почувствовал кризис в отношениях с женой еще до того, как узнал о ее связи с другим мужчиной. Решение разойтись они приняли сообща.

Андрей Фединчик интервью / фото: instagram.com, Андрей Фединчик

"Я ее спросил: "У тебя кто-то есть? Ты влюблена в кого-то?" Она сказала: "Нет". Потом мы начали говорить, что это конец. Я сказал: "Тогда мы расстаемся". Она сказала: "Да". Я сказал: "Я за то, чтобы сохранить нашу семью, потому что у нас наверняка кризис". Просто я еще не знал всей правды. Она сказала: "Нет". Я сказал: "Ну тогда это конец. Назад дороги не будет". Хорошо. И через неделю-две я узнал, что она в отношениях долгое время с близким человеком из ее окружения", — сказал тогда Андрей Фединчик.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская актриса Екатерина Кузнецова раскрыла, что сейчас происходит в ее личной жизни. Несмотря на выход из продолжительных отношений, Екатерина не собирается надолго оставаться в одиночестве.

Также российский комик Семен Слепаков отреагировал на пост Максима Галкина о тяжелой ситуации в Украине. Слепаков отметил, что ему надоело слышать тезисы пропаганды о необходимости жестоких ударов, целью которых является "заморозка" мирного населения.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред