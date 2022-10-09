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Взрыв на Крымском мосту обернется ударом по логистике войск РФ на Херсонщине – эксперт

9 октября 2022, 20:24

России не удастся быстро возобновить движение по Крымскому мосту, на его восстановление понадобится определенное время, считает Александр Мусиенко.

Херсон, Крымский мост
Оккупантов РФ из-за взрыва на Крымском мосте ждут проблемы с обеспечением своей группировки на Херсонщине / Коллаж Людмила Денисова, соцсети

Стране-агрессору России после взрыва в оккупированном Крыму не удастся быстро восстановить Крымский мост. Возобновить движение по эстакаде сразу не получится. Мы будем видеть снижение снабжения российских войск на юге, что приведет к проблемам для оккупантов с логистикой на Херсонщине. Об этом заявил глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Как сообщает 24 канал, он рассказал о том, что в краткосрочной перспективе Крымский мост россиянам восстановить не удастся. Не нужно образать внимания на запуск оккупантами первого поезда в Крыму после взрывов.

По его словам, россияне неоднократно врали по теме взрыва на Крымском мосту. Они утверждали, что ограничений на проход судов не было.

"На самом деле, мы же знаем, что ограничения были, и даже на карте была заметна большая пробка из судов, которые пытались пройти через Керченский пролив", – отметил эксперт.

С точки зрения военного эксперта возобновить движение по Крымскому мосту оккупантам быстро не удастся. Скоро будет заметно, как россияне снизили интенсивность поставок вооружение через мост.

"На сегодняшний день мы можем констатировать, что возобновить движение по Крымскому мосту быстро не удастся. В будущем я считаю, что мы будем наблюдать уменьшение интенсивности поставки оружия и техники через Крымский мост", - сказал специалист.

Также он добавил, что в итоге оккупанты столкнутся с проблемами в логистике в Херсонской области.

Что касается разрушений, можно прийти к выводу, что Крымский мост не является прочным сооружением.

"Учитывая разрушения, можно предположить, что мост не прочен и многие средства во время строительства просто украли", - подчеркнул Александр Мусиенко.

Взрыв на Крымском мосте

На Крымском мосту в оккупированном Россией Крыму 8 октября прогремел мощный взрыв. Предположительно, случилась детонация взрывчатки, которая могла быть заложена в грузовик. Произошел обвал части дороги на эстакаде.

СМИ со ссылкой на собеседников в Службе безопасности Украины сообщили, что подрыв Крымского моста – спецоперация СБУ. Официально спецслужба данные сведения не комментирует.

Британский генерал Ричард Даннат полагает, что после взрыва на Крымском мосту Россия может перейти к террору в отношении мирных украинцев и применению ядерного оружия. По его мнению, Путин захочет отомстить Украине.

Смотрите видео ТСН - как охраняли Крымский мост

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Херсонская область Крымский мост война России и Украины
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