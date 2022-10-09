Взрыв на Крымском мосту сильно ударит по способности армии Путина вести войну на Юге Украины - NYT

На Крымском мосту прогремел взрыв утром 8 октября / Фото Telegram

Взрыв на Крымском мосту символизирует беспорядок в армии России. И этот инцидент стал для РФ не только практической проблемой, следствием которой может стать нарушение логистики оккупантов и удар по их дееспособности на временно оккупированных территориях на юге Украины, но и символом растерянности путинской армии.

Как пишут аналитики The New York Times, Крымский мост имеет символическое значение, поскольку он является личной "гордостью" диктатора Владимира Путина. Но несмотря на хваленную противовоздушную и контрдиверсионную оборону моста, в Кремле не смогли защитить важный для себя объект от взрыва.

"Взрыв символизирует беспорядок в российской армии. Российские силы не смогли защитить мост, несмотря на его центральную роль в военных действиях России, его личную важность для Путина и его мощный символизм буквальной связи между Россией и Крымом", – говорится в материале.

Эксперты констатируют, что любое серьезное препятствие движению по Крымскому мосту может сильно повлиять на способность России вести войну на юге Украины, где Вооруженные силы Украины ведут все более эффективное контрнаступление.

"Мост является основным маршрутом военного снабжения, связывающим Россию с Крымом. Без него российские военные будут серьезно ограничены в своих возможностях доставлять топливо, оборудование и боеприпасы российским частям, воюющим в Херсонской и Запорожской областях", – считают аналитики.

Кроме того, Крымский мост прошлым летом послужил еще и для другой цели. После взрывов на аэродроме в Новофедоровке он был путем быстрого отхода - за один день по мосту проехали более 38 тысяч автомобилей.

Взрыв на Крымском мосту

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Изначально сообщалось, что там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

Позже стало известно, что Крымский мост загорелся в результате мощного взрыва.

Движение по Крымскому мосту было перекрыто. Людям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Подрыв моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил источник в правоохранительных органах Украины.

В России же заявили, что пожар на Крымском мосту произошел в результате подрыва грузового автомобиля.

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