Взрывы в оккупированном Крыму: горит полигон и детонирует склад БК оккупантов

Было как минимум три "прилета" по складу на Старокрымском полигоне. Военные РФ перекрыли дороги и все выезды, которые идут в сторону "Тавриды".

https://glavred.info/ukraine/vzryvy-v-okkupirovannom-krymu-gorit-poligon-i-detoniruet-sklad-bk-okkupantov-10486726.html Ссылка скопирована

В оккупированном Крыму горит и детонирует Старокрымский полигон / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В ночь на среду, 19 июля, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. По предварительным дынным, на полуострове детонировал склад БК в районе Старого Крыма.

Как сообщает Telegram-канал Крымский ветер, возле села Кринички в Кировском районе Крыма "прилетело" по полигону. Всего было как минимум три удара по складу на Старокрымском полигоне.

Началась детонация, местные жители сообщали о громкой канонаде. Взрывы были слышны даже в Феодосии и Судаке.

видео дня

Еще один сильный взрыв прогремел около семи часов утра среды.

Смотрите видео - В оккупированном Крыму "прилетело" по полигону и складу БК оккупантов:

Тем временем российские военные перекрыли дороги и все выезды, которые идут мимо Старокрымского полигона в сторону "Тавриды".

Пожар на полигоне подтвердил и гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

"В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса "Таврида". Схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время", - написал он в Telegram.

Также Аксенов заявил о временной эвакуация жителей четырех населенных пунктов из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе.

Смотрите видео - В оккупированном Крыму горит и детонирует Старокрымский полигон:

Взрывы в Севастополе

Взрывы прошлой ночью были слышны и в оккупированном Севастополе.

"В Севастополе серия громких взрывов в районе Казачьей бухты", - сообщал Telegram-канал Крымский ветер.

При этом отмечается, что эти взрывы могут объясняться запуском российскими оккупантами ракет по территории материковой Украины этой ночью.

В сети появилось видео, как из Казачьей бухты запуски ракеты "Оникс": 2, потом еще 2, а потом - 4. Через некоторое время последовала вторая серия залпов.

Смотрите видео - Крымские паблики показали кадры запуска ракет по Украине прошлой ночью:

Удар РФ дронами и ракетами по Украине

Ночью 19 июля в Украине объявлялась воздушная тревога. В командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что были зафиксированы пуски ударных дронов и крылатых ракет "Калибр" с Черного моря. Взрывы прогремели в Киевской области, в Одессе и Запорожье.

Кроме того, о взрывах в Харькове и области писали местные паблики. Там силы ПВО работали по дронам-камикадзе Shahed. В Херсоне, предварительно, есть попадания "Шахедов".

Напомним, на днях руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что существует реальная угроза нового массированного ракетного удара российских оккупантов по Украине.

Другие новости: