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Взял за горло и угрожал: на Львовщине мужчина в форме напал на священника

Ангелина Подвысоцкая
14 декабря 2023, 00:15
Греко-католическому священнику вручили повестку сотрудники местного ТЦК.
скандал во Львовской области
Во Львовской области мужчина в форме напал на священника / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Во Львовской области произошел жесткий скандал с сотрудником местного ТЦК. Он пытался вручить повестку греко-католическому священнику с матами и угрозами. Об этом сообщает TSN.UA.

Произошло это в Стрыйском районе области. Сотрудник ТЦК выписал священнику повестку и начал угрожать. Он обещал, что "заберет на войну" всех родственников священника - сына и зятя.

Таким образом он решил "наказать" священника за то, что тот устроил "неправильное прощание" с его сыновьями, которые погибли на фронте. Мужчине не понравилось то, что священник не назвал звание погибшего и произнес "раб Божий".

Смотрите видео с нападением на священника во Львовской области:

Что говорят в ТЦК

Во Львовском ТЦК и СП уже отреагировали на скандал. Там заявили, что действия их работников были правомерными, а священнику угрожал "гражданский в военной форме".

"При осуществлении планового оповещения для уточнения военно-учетных данных военнообязанных в процесс работы военнослужащих ТЦК и СП вмешалось гражданское лицо в военной форме, имеющее личную неприязнь к священнослужителю", — говорится в сообщении.

Там добавили, что повестку священнику выписали заранее, чтобы тот прибыл в ТЦК для уточнения учетных данных.

Кто нагрубил священнику

В соцсетях сообщили, что мужчиной в военной форме оказался отец братьев Вышиваных, которые погибли на фронте с разницей в 10 дней. Младшему сыну, Василию, было 28 лет. Он погиб в бою с оккупантами в Николаевской области 4 марта прошлого года. Старший, 34-летний Кирилл, погиб 13 марта во время атаки на полигон Львовской области.

Стоит отметить, что некоторые пользователи утверждают, якобы мужчина не жил с семьей и не занимался воспитанием детей. Он также якобы не поддерживал связь с сыновьями даже когда они стали взрослыми.

Мобилизация в Украине и выезд за границу

Женщины, у которых есть медицинское либо фармацевтическое образование, обязаны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года. И, соответственно, они получат статус военнообязанных граждан, для которых выезд за границу ограничен. Об этом заявил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента Зеленского в Раде Федор Вениславский.

Адвокат Ростислав Кравец объяснил, что на сегодняшний день фактически по закону запрета выезда мужчин за границу нет. Все происходит "исключительно в ручном режиме".

Отметим, в Верховной Раде не исключают, что в Украине могут усилить мобилизацию, если страна-агрессор Россия мобилизует несколько сотен тысяч мужчин.

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