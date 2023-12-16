Взяли пример с ХАМАСа: Россия будет по-новому атаковать Украину

Ожидания массированных ракетных обстрелов, как в прошлом году, вероятно отходит на второй план. Россия меняет тактику.

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Россия будет по-новому атаковать Украину / коллаж: Главред. фото: УНИАН

Несмотря на то, что вся Украина готовилась к возобновлению массированных ракетных ударов по энергетике по опыту прошлой зимы, оккупанты, видимо, выбрали новую тактику и пошли по стопам ХАМАСа. Об этом сообщает издание Defense Express.

В Командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, что за 16 дней декабря 2023 года россияне выпустили по Украине 291 БПЛА, 249 из которых удалось сбить. Помимо прочего, они выпускали ракеты из комплексов С-300 и С-400.

В издании утверждают, что Москва полностью копирует тактику ХАМАС, который обстреливал Израиль неуправляемыми ракетами. Об этом говорит "копеечный" террор украинских городов Шахедами и зенитными ракетами 48Н6. Террором такие обстрелы называть можно потому, что целью такого вооружения может стать только город.

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Новая тактика Россиян

Ракета 48Н6 в качество баллистического оружия на дальности более 280 км теряет радиокомандное управление на высоте 4 метров и просто падает в район наведенной цели. Как правило, такие обстрелы проходят ночью, когда у граждан минимизирована возможность добраться до укрытия за время подлета ракеты в несколько минут.

Стоимость данных зенитных ракет для Кремля можно сравнить с ракетами типа "Касса" из водопроводных труб, которые изготавливал ХАМАС.

По итогу, отвечать на запуск БПЛА можно мобильными группами ПВО, работающими на огне зенитных пушек и пулеметах, а вот перехватить дешевую ракету 48Н6 можно только дорогой противоракетой. Перехват десяти таких целей двумя MSE с помощью Patriot обойдется Украине в около 60 млн долларов на одну цель.

Как следствие, единственным вариантом эффективной борьбы с обстрелами ЗРК С-400 является прямое уничтожение комплекса, а для этого необходимо согласование западных партнеров на снятие запрета использования оружия на территории РФ.

Атаки на Украину в декабре

Напомним, после паузы в 79 дней российские оккупанты возобновили ракетные удары по Киеву - утром 8 декабря в Киевской области гремели взрывы. Работали силы ПВО. Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, РФ наносила удары крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации Ту-95МС.

После, в ночь на 11 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали Украину дронами и баллистическими ракетами. Все враждебные цели были сбиты силами ПВО. Как сообщили Воздушные силы ВСУ, РФ запустила беспилотники типа "Shahed" из оккупированного Крыма, районы пусков – Чауда, Бельбек.

Также, днем 14 декабря в Киеве прогремели мощные взрывы. Накануне Воздушные силы предупредили граждан о пусках ракет в направлении столицы. По состоянию на 15.50 в Киеве и области продолжалась воздушная тревога. В 16:15 местные власти объявили отбой.

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